Slovenija

SDS in NSi za ustavno presojo prispevka za dolgotrajno oskrbo

Ljubljana, 19. 02. 2026 18.59 pred 15 minutami 1 min branja 5

Avtor:
Ne.M. STA
Dolgotrajna oskrba

SDS in NSi sta na ustavno sodišče vložili zahtevo za ustavno presojo dela zakona o dolgotrajni oskrbi. Izpodbijajo določbe 55. in 56. člena, ki uzakonjata plačevanje prispevka za dolgotrajno oskrbo, ki ga morajo plačevati upokojenci in dodatno tudi popoldanski samostojni podjetniki, so sporočili iz NSi v vabilu na petkovo novinarsko konferenco.

V opoziciji so kritični do tega, da je zakon s plačevanjem prispevka obremenil tudi nekatere najranljivejše, zlasti upokojence, ki so hkrati tudi tisti, ki so jim storitve dolgotrajne oskrbe namenjene.
V opoziciji so kritični do tega, da je zakon s plačevanjem prispevka obremenil tudi nekatere najranljivejše, zlasti upokojence, ki so hkrati tudi tisti, ki so jim storitve dolgotrajne oskrbe namenjene.
FOTO: Shutterstock

Več o vsebini zahteve za ustavno presojo bo torej znanega po novinarski konferenci.

So pa v opoziciji že dalj časa kritični do tega, da je zakon s plačevanjem prispevka obremenil tudi nekatere najranljivejše, zlasti upokojence, ki so hkrati tudi tisti, ki so jim storitve dolgotrajne oskrbe namenjene. Tako so kot del predvolilnih obljub že napovedovali ukinitev prispevka za določene skupine.

Tako kot v gospodarstvu so bili kritični tudi do tega, da je država začela zaračunavati prispevek, še preden je v celoti začela izvajati storitve iz zakona za dolgotrajno oskrbo.

nsi sds dolgotrajna oskrba

Obvezni zdravstveni prispevek bo višji: koliko bomo plačevali odslej?

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slavko BabIč
19. 02. 2026 19.19
samo dvakrat je bil jufka na vladi, pa se ni spomnil, da so popoldanci dvakrat obdavčeni za isto stvar, pa se jim nič ne upošteva, jejhatana jejhatana Jufka!
Odgovori
+1
1 0
Franček
19. 02. 2026 19.18
Bravo janša princ teme!
Odgovori
+0
1 1
Slavko BabIč
19. 02. 2026 19.18
sds zamudili ste 15 let, popoldanski s.p. to plačuje že 20 let!
Odgovori
+0
1 1
Hellcat
19. 02. 2026 19.19
točno to...ko so bili na oblasti pa ni bilo nič narejenega...
Odgovori
0 0
a res je
19. 02. 2026 19.20
Je šele zdaj uveden prispevek za dolgotrajno oskrbo.
Odgovori
0 0
bibaleze
