SDS in NSi za ustavno presojo prispevka za dolgotrajno oskrbo

Več o vsebini zahteve za ustavno presojo bo torej znanega po novinarski konferenci.

So pa v opoziciji že dalj časa kritični do tega, da je zakon s plačevanjem prispevka obremenil tudi nekatere najranljivejše, zlasti upokojence, ki so hkrati tudi tisti, ki so jim storitve dolgotrajne oskrbe namenjene. Tako so kot del predvolilnih obljub že napovedovali ukinitev prispevka za določene skupine.

Tako kot v gospodarstvu so bili kritični tudi do tega, da je država začela zaračunavati prispevek, še preden je v celoti začela izvajati storitve iz zakona za dolgotrajno oskrbo.