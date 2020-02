SDS LMŠ očita izdajanje tajnih podatkov, DNS opozarja na grožnje novinarjem

V SDS so tako prepričani, da je edini logičen zaključek ta, da so bili podatki, ki so označeni s stopnjo tajnosti, v medije posredovani preko predstavnikov LMŠ. Krivec v dopisu tudi poudarja, da "če se osebe v okviru opravljanja svoje funkcije seznanijo z varovanimi oziroma tajnimi podatki, le-teh ne smejo uporabljati v svojo korist oziroma jih komercialno izkoriščati ali jih posredovati tretjim osebam". K varovanju tajnih podatkov pa so zavezani tudi strokovni sodelavci. Krivec tako predlaga naznanitev in predlog za pregon zoper Kovačiča, Gliho ter ostale neznane osebe, predlagal pa je tudi sklic seje Kolegija predsednika državnega zbora, kjer bi obravnavali to temo.

"Vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec je na predsednika preiskovalne komisija o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM, domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke SDS in domnevnega nezakonitega financiranja volilne kampanje SDS za predčasne volitve poslancev v Državni zbor 2018, Janija Möderndorferja naslovil dopis, v katerem omenjenemu predsedniku predlaga naznanitev in pregon suma storitve kaznivega dejanja izdaje tajnih podatkov," so sporočili iz SDS. Krivec v dopisu izpostavlja, da so mediji poročali o tem, da naj bi podpredsednik preiskovalne komisije in poslanec LMŠ Aljaž Kovačič ter strokovni sodelavec poslanske skupine LMŠ Klemen Gliha v varnostnem območju Državnega zbora 31. januarja in 3. februarja letos, pregledovala dokumente o nakazilih in transakcijah madžarskih zasebnih podjetij. "Gre za dokumentacijo, ki je bila pridobljena v okviru postopka parlamentarne preiskave in je označena z ustrezno stopnjo tajnosti," poudarja Krivec, ki še dodaja, da "so mediji v tem tednu poročali o domnevno spornem financiranju stranke SDS z Madžarske in pri tem objavljali podatke o denarju in transakcijah, ki jih na legalen način vsekakor ne bi mogli pridobiti. V NKBM d.d. so namreč zavrnili zahtevo medijev za vpogled v bančne transakcije".

"Ostro obsojamo napade na novinarje in svobodo izražanja"

V Društvu novinarjev Slovenije (DNS) pa so medtem najostreje obsodili intenzivne napade na posamezne novinarje in medije, ki poročajo o financiranju slovenskih medijskih podjetij v madžarski lasti.

"Ocenjujemo, da so načini diskreditacije in intenzivnost napadov prešli v fazo, ko že predstavljajo nevarnost za novinarje, medije in demokratičnost družbe. Fotomontaže okrvavljenih slik, druga vizualna orodja, žaljivi članki, ki gredo na izključno osebno raven, in druge metode so po naši oceni namenjene ščuvanju skupin ljudi proti novinarjem in medijem, končni cilj pa je preprečiti objavljanje zgodb, ki so neprijetne za lastnike, politične zaveznike in podpornike slovenskih medijskih podjetij v madžarski lasti," so zapisali.

"Novinarji nas v zadnjih dneh obveščajo o verbalnih napadih neznancev na ulici, veliki količini SMS sporočil na osebne številke z neznanih številk z žaljivo vsebino, prikritih in manj prikritih grožnjah na družbenih medijih, kar je po našem mnenju posledica hujskanja k nasilju in spodbujanju sovraštva v omenjenih medijih. Vse to niso osamljeni primeri, ampak del kampanje, ki ima svoje ideološko in materialno ozadje," piše v nadaljevanju stališča DNS.

Novinarje in medije so tudi pozvali, da napade prijavljajo policiji in Društvu novinarjev Slovenije, ki bo o tem obvestilo tudi evropske novinarske organizacije in druge institucije.

"Polovica vseh objav na portalih v madžarski lasti je namenjena ustvarjanju klime sovraštva do novinarjev, z osebnimi diskreditacijami, manipulacijami in dezinformacijami, ki nimajo osnove v dejstvih. Vsa ta dogajanja so skrajno nevarna za svobodo izražanja in osebno varnost novinarjev," še dodajajo.