SDS: Logar ustanavlja novo stranko, volivci si zaslužijo odprte karte

V SDS so v izjavi po seji izvršilnega odbora zapisali, da od poslank in poslancev pričakujejo, da bodo spoštovali voljo volivcev in svoj poslanski mandat dokončali v okviru stranke, za katero so volivci oddali svoj glas."SDS je dokazala, da je široka in demokratična stranka in da dopušča odstopanja od enotnega glasovanja celo v primerih, ko gre za ustavne spremembe, kot se je to zgodilo pred kratkim ob drugačnem glasovanju poslanca Logarja," so pojasnili.

"V primeru, ko poslanec obstoječe stranke kljub danim zavezam volivcem in podpisani pogodbi tekom mandata ustanavlja svojo stranko ali ko se okrog t. i. novega obraza preformirajo obstoječe politične stranke, si volivci zaslužijo vsaj odprte karte," ocenjujejo.

V stranki ob tem menijo, da "prikrivanje tega namena" vse do zadnjih mesecev pred volitvami v politični prostor vnaša "namerno načrtovano zmedo". Po njihovih besedah je v interesu volivcev in pa tudi poštene volilne tekme, da se različne alternative pravočasno in jasno predstavijo.