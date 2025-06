SDS medije domnevno nezakonito financirala prek javnih sredstev

Za podjetja v državni lasti, na katera se osredotoča vmesno poročilo, torej Slovenski državni holding, Telekom Slovenije, Pošta Slovenije, Dars in Holding Slovenske elektrarne (HSE), je oglaševanje v strankarskih in politično pristranskih medijih tvegano in škodljivo. "S tem državno podjetje nehote postane del politične igre, kar je neprimerno glede na njihovo vlogo in pomen za širšo družbo," so zapisali.

Preiskovalna komisija je prišla do ugotovitev, da stranka SDS in njeni funkcionarji obvladujejo medije Nova24TV, Demokracija in Požareport bodisi finančno bodisi upravljavsko. Omenjeni mediji niso bili neposredno plačani od SDS za širjenje propagandne vsebine. Je pa politična stranka zlorabila svoj vpliv in dosegla domnevno nezakonito financiranje omenjenih medijev prek javnih sredstev oziroma podjetij, v katerih ima država pomemben vpliv, izhaja iz vmesnega poročila.

Pomembno vlogo pri tem so po ugotovitvah komisije imele tudi medijske agencije, ki se ukvarjajo z zakupom oglaševalskega prostora in preusmerjajo sredstva v medije in podjetja, ki so povezani z vsakokratno oblastjo.

Medijske agencije so imele torej ključno vlogo pri financiranju delovanja omenjenih medijev kot vmesni člen med državnimi podjetji in javnimi institucijami, ki so oglaševale, ter mediji, ki so objavljali naročene oglase. Medijske agencije namreč predstavljajo "strokovno" pokritje za vodstva državnih podjetji, ki se lahko pri preusmeritvi oglaševalskega denarja iz političnih razlogov enostavno sklicujejo nanje. Takšno oglaševanje pa je po oceni komisije tudi "razlog za medijski mir".

Omenjeni mediji so v tem obdobju namreč prejemali obsežna sredstva od različnih medijskih agencij. Iz zaslišanj njihovih odgovornih oseb, analize bančnih računov in drugih informacij, ki jih je pridobila komisija, ugotavlja, da je na to odločilno vplivala zamenjava oblasti marca 2020.

Oglaševalski proračuni državnih podjetjih so se v tem obdobju umikali od uveljavljenih medijev z visokim dosegom k strankarskim medijem z majhnim dosegom. To pa po oceni komisije potrjuje sume zlorabe državnih podjetij za politične oziroma strankarske cilje.

To so po mnenju komisije potrdile tudi besede predstavnikov Pristopa, da je v tem obdobju do znatnega povečanja obsega oglaševanja državnih podjetij v strankarskih medijih prišlo na zahtevo naročnikov, torej državnih podjetij.

Preiskovalna komisija ugotavlja tudi, da so je v medijih Nova24TV, Demokracija in Požareport v času pred parlamentarnimi volitvami 2022 objavljala vsebina, "izrazito v korist SDS in v škodo opozicijskim političnim strankam ter nasprotnikom SDS". "Poročanje omenjenih medijev je bilo v skladu z ideološkimi stališči stranke SDS, ki večino od naštetih medijev tudi lastniško in upravljavsko obvladuje," so zapisali.

"Najbolj problematično pa je, da je politično pristransko poročanje Požareporta in drugih medijev povezano s finančnimi sredstvi, do katerih so prišli s pomočjo politike," so zapisali. V tem obdobju so namreč omenjeni mediji delovali v pretežni meri s finančnimi sredstvi, ki so jih pridobivali od javnih proračunskih porabnikov, državnih podjetij in drugih virov, na katere ima vpliv politika. Sicer ne bi mogli delovati v takšnem obsegu oz. zaposlovati toliko ljudi, navaja komisija.

Ta ugotavlja tudi, da so se ti mediji v veliki meri financirali iz tujine, predvsem od podjetij z Madžarske, ki spadajo v interesni krog tamkajšnjega predsednika vlade Viktorja Orbana, za to financiranje pa niso imeli upravičenega ekonomskega razloga. "Šlo je torej za domnevno sporno financiranje s ciljem, da je tuja država povečevala vpliv v Sloveniji in pri točno določeni politični stranki," izhaja iz poročila.

Omenjena medijska podjetja so pomagala financirati tudi omrežje ljudi, ki so pomembna za politično stranko SDS in širjenje njene propagande in vpliva, je ugotovila preiskovalna komisija.

Slednja ugotavlja še, da so se sredstva, ki jih je država med letoma 2020 in 2022 plačevala za urejanje vodotokov, prek mreže podjetij prelivala v medije pod vplivom SDS, pri čemer je šlo za plačevanje oglasov, za katere ni bilo ekonomske logike.

Komisija sumi, da je šlo domnevno za nezakonito darilo oziroma provizijo za dodelitev povečanih sredstev na podlagi koncesij za upravljanje vodnogospodarske javne službe. Z namenom prikritja oziroma zamegljevanja nakazil pa so bila ta izvedena prek več različnih, na videz nepovezanih podjetij, v vmesnem poročilu še ugotavlja preiskovalna komisija.

Komisija je sprejela tudi dodatno vmesno poročilo, ki zaradi varovanih podatkov ni dostopno javnosti. Ga bodo pa poslanci obravnavali na zaprtem delu plenarne seje DZ. Zaradi obširnosti poročil pa so člani preiskovalne komisije DZ kolegij predsednice DZ zaprosili za dodaten čas za dopolnilno obrazložitev poročila.