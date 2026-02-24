Naslovnica
Slovenija

Na konvenciji SDS prepevali prepesnjenega Thompsona

24. 02. 2026 19.33

Avtor:
STA L.M.
Konvencija SDS

Na konvenciji SDS v Ljubljani so v soboto predvajali prepesnjeno skladbo razvpitega hrvaškega glasbenika Marka Perkovića Thompsona, ki v svojih pesmih poveličuje ustaštvo. Pesem Ako ne znaš šta je bilo v izvirniku govori o domovinski vojni na Hrvaškem, slovenska različica pa o vojni za Slovenijo, poroča Televizija Slovenija (TVS).

Po poročanju TVS je več slovenskih glasbenikov potrdilo podobnost med Thompsonovo skladbo in različico, ki so jo izvajali na sobotni konvenciji SDS. "Več kot očitno gre za slovensko prepesnitev Thompsonove pesmi, izvirniku sledi tako glasbeno kot vsebinsko, le kontekst je prilagojen slovenski temi," so dejali anonimni glasbeniki.

V SDS pesmi niso komentirali. Prvak stranke Janez Janša sicer ne skriva naklonjenosti do Thompsonove glasbe, lani poleti se je namreč udeležil njegovega koncerta v Zagrebu.

Janez Janša
Janez Janša
FOTO: Bobo

Po lanskem koncertu so mestne oblasti v Zagrebu Thompsonu prepovedale nastope zaradi ustaških simbolov in gesel. Kljub temu je nedavno nastopil na sprejemu hrvaških bronastih rokometašev, organizacijo dogodka je prevzela hrvaška vlada.

SDS konvencija Thompson

Mobilnost za mnoge vsakdanja bolečina

Z marcem višji otroški dodatek, štipendije in dodatek za velike družine

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

JanezOrban
24. 02. 2026 20.28
Nebi volil tega zapornika če je zadnji na svetu!
Odgovori
+1
1 0
St. Gallen
24. 02. 2026 20.27
Nana Mouscouri je pela se v vec jezikih
Odgovori
0 0
Noleani
24. 02. 2026 20.26
Ne razumem v čem je problem...
Odgovori
+1
1 0
Bučman
24. 02. 2026 20.25
Neuradno je tudi med to pesmijo bil izveden kibernetični napad na gospoda Žavbija.
Odgovori
+1
2 1
Karamazov
24. 02. 2026 20.25
Sami seb streljajo v koleno s takimi bedarijami
Odgovori
-2
0 2
rok2604
24. 02. 2026 20.23
Ve se kam pes taco moli
Odgovori
-1
1 2
Primož Rus
24. 02. 2026 20.22
in kaj potem......a človek še pet ne sme........al ste smešni....
Odgovori
+1
4 3
Gutenberg
24. 02. 2026 20.25
Bi moral Zlatko prepevati, to bi bilo v redu. Pa Ceca.
Odgovori
+3
3 0
Kreden2
24. 02. 2026 20.21
Škorpijon bo spet pičil samega sebe, je že začel odganjati srednje orijentirane in umirjene volilce. Njemu nikoli ne bo kapnilo, da z ekkstremizmom v Sloveniji ni mogoče zmagat. Sploh pa ne s hrvaškim ustaštvom in rehabilitacijo kolaboracije in iz druge svetovne vojne. Pa če mu levaki zmago na pladnju prinesejo, mu bo uspelo nekaj zamočit.
Odgovori
+1
3 2
jedupančpil
24. 02. 2026 20.24
ne bo hudega
Odgovori
+1
1 0
Gutenberg
24. 02. 2026 20.19
A to je predvolilna propaganda? Kot vdor v družbena omrežja?
Odgovori
+3
4 1
Bučman
24. 02. 2026 20.17
Ve se ,da so najbolj primerni pesmi ,ki sta jih izvedla Zlatan in Čale Sale ,ko sta se pomerila.Vse je snemal Repič.
Odgovori
+2
3 1
Banion
24. 02. 2026 20.16
čisto njim podobno in pšotem nas prepričujejo da so demokrati, ne, skrajni desničarji
Odgovori
+4
6 2
Nace Štremljasti
24. 02. 2026 20.14
sta dežman ter ferenc našla še kakšno kost
Odgovori
-1
4 5
Jožajoža
24. 02. 2026 20.14
torej je bil to zbor neonacistov,
Odgovori
+3
8 5
Bučman
24. 02. 2026 20.16
To je grozno ,da bi peki Ceco ,ki poje pesem Arkane moj bi razumel to je pa višek.Aki pa vsaj od Zlatana.
Odgovori
-1
1 2
rdeča petokraka
24. 02. 2026 20.13
Pa naj rečejo, da to ni provokacija
Odgovori
+6
9 3
Marky331
24. 02. 2026 20.09
Krasna si, bistra hči planin, brdka v prirodni si lepoti, ko ti prozornih globočin nevihte temne srd ne moti — krasna si, hči planin!
Odgovori
+5
6 1
PIKAPOLONICA1994
24. 02. 2026 20.08
Spet iščejo kosti
Odgovori
+0
4 4
