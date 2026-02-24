Na konvenciji SDS prepevali prepesnjenega Thompsona

Po poročanju TVS je več slovenskih glasbenikov potrdilo podobnost med Thompsonovo skladbo in različico, ki so jo izvajali na sobotni konvenciji SDS. "Več kot očitno gre za slovensko prepesnitev Thompsonove pesmi, izvirniku sledi tako glasbeno kot vsebinsko, le kontekst je prilagojen slovenski temi," so dejali anonimni glasbeniki.

V SDS pesmi niso komentirali. Prvak stranke Janez Janša sicer ne skriva naklonjenosti do Thompsonove glasbe, lani poleti se je namreč udeležil njegovega koncerta v Zagrebu.