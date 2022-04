SDS: Na spletu bomo navedli, da so projekti financirani iz različnih virov

Poročali smo že, da si stranka SDS neupravičeno prisvaja zasluge za projekte, ki jih sploh ni financirala, in si s tem kupuje volivce. Takšni plakati so najprej močno razburili lokalne prebivalce Slovenj Gradca, Ormoža in Sv. Tomaža, ki so jasno in glasno povedali, da gre za projekte, financirane z občinskim, evropskim in državnim denarjem. Stranka SDS pa sredstev sploh ni prispevala, pravijo v slovenjgraški občini, kjer so SDS pozvali, naj sporni oglas umakne. Kmalu za tem so se oglasili še iz drugih slovenskih občin.

Kaj odgovarja SDS?

"Naj poudarimo, da je namen spletne kampanje Slovenske demokratske stranke predstaviti projekte, ki prebivalcem po celotni Sloveniji izboljšujejo kakovost življenja," pa na očitke odgovarjajo v stranki SDS in dodajajo, da gre za projekte, ki jih je vlada pod vodstvom stranke "potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih tudi dokončala na občinski, medobčinski in državni ravni". Priznavajo, da so bili projekti financirani iz kombinacij različnih virov – proračunskih, občinskih ali evropskih sredstev.

"Kot veste, se zavzemamo za decentralizacijo države in razvoj vseh občin ter se zaveda pomena lokalne samouprave, zato smo tudi v času vodenja vlade večkrat dvignili povprečnine – to je na 624 evrov za leto 2020 in na 628 evrov v letu 2021. Iz tega naslova je občina Slovenj Gradec za leto 2020 prejela 600.279 evrov več kot leto prej, za leto 2021 pa kar 684.542 evrov več sredstev, kot bi jih prejela, če aktualna vlada ne bi zvišala povprečnin. Vsa omenjena sredstva bo občina lahko vložila v dvig kakovosti življenja občank in občanov Slovenj Gradca," navajajo v stranki.