SDS nad Kosovo: 'Preverili sta me varnostni službi Nemčije in Švice'

Medtem ko torej opozicija in še nekaj drugih kritičnih glasov želi pismo, so v stranki Svoboda premierja Roberta Goloba očitno mnenja, da je vse, povezano s komisarsko sago Vesela, lanski sneg, zdaj pa da se naj posvečamo le novi kandidatki.

Pisma tudi v oddaji - kljub drugačnim napovedim - niso pokazali, bi pa naj bilo v njem zapisano ne le to, da predsednica komisije zahteva umik kandidature Vesela, ampak tudi, da je rok za zamenjavo kandidata 11. september.

SDS nad Marto Kos, ki pa vse očitke zavrača

Da bi lahko dogajanje v Sloveniji odložilo imenovanje nove Evropske komisije, medtem izpostavljajo tuje tiskovne agencije, odmevajo pa tudi kritike iz vrst SDS na račun nove kandidatke.

Vodja slovenske delegacije Evropske ljudske stranke (EPP) v Evropskem parlamentu Romana Tomc je za Euronews povedala, da je nova kandidatka za evropsko komisarko Marta Kos "povsem nesprejemljiva" in "problematična" za EPP.

Izrazila je zaskrbljenost zaradi njenega pomanjkanja izkušenj na vodilni ravni, kar je po njenem mnenju bistvenega pomena za vlogo komisarja.

In omenila domnevne pretekle povezave med Kosovo in Udbo, tajno policijo nekdanje Jugoslavije. "Si predstavljate, da bi nekdo, na primer v Nemčiji, imenoval kandidata z bremenom, da je bil v preteklosti sodelavec Stasi?"

Marta Kos, ki se želi do konca postopka držati precej izven soja žarometov, je za Euronews obtožbe zavrnila.

"Ti očitki so se prvič pojavili, ko sem napovedala kandidaturo za predsednico Republike Slovenije leta 2022 - z namenom diskreditacije. Preden sem postala veleposlanica v Nemčiji in Švici, sta me varnostni službi obeh držav preverili; brez težav sem dobil odobritev. Če bi kdaj škodila interesu Slovenije, ne bi mogla delati v slovenski vladi ali biti veleposlanica," je poudarila.

Na očitke, da nima izkušenj, odgovarja, da gre za laž in blatenje. "Dve leti sem bila direktorica Urada Vlade RS za komuniciranje in vladna govorka, tri leta podpredsednica Gospodarske zbornice Slovenije. (...) V mojem sedemletnem veleposlaniškem mandatu, štirih letih v Nemčiji in treh letih v Švici, sem bila leta 2016 imenovana za ambasadorja leta (Diplomatisches Magazin). Za svoje delo sem prejela tudi veliki križec za zasluge reda Zvezne republike Nemčije," je med drugim naštela.

Obregnila se je ob pripombo, da je nominirana zgolj zato, ker je ženska. "Spol ni in nikoli ne bi smel biti glavna kvalifikacija za takšne vloge. Njena izjava je tudi v nasprotju z enim najpomembnejših ciljev EU, to je spodbujanje enakosti spolov."