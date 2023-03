SDS vložila interpelacijo o delu in odgovornosti vlade

Kot je SDS zapisala v sporočilu za javnost, so odločitev sprejeli tudi zato ker smo "vse od nastopa vlade dr. Roberta Goloba junija 2022 priča ukrepom in napovedim, ki gredo v smer razgradnje naroda, družine, zasebne lastnine in svobodnega podjetništva".

Ukinitev Muzeja slovenske osamosvojitve so označili za "norčevanje iz slovenske zgodovine in napad na temeljna izhodišča slovenske ustavnosti", ob tem pa dodali, da je ukinitev muzeja ustavno sporna z vidika ohranjanja kulturne dediščine in da način ukinitve predstavlja nedopusten poseg v avtonomijo javnega zavoda.

Glede točke o ukinitvi Urada za demografijo so na stranki zapisali, da je urad prejšnja vlada ustanovila zaradi neugodnega razmerja med aktivnim in upokojenim delom prebivalstva, saj da ta trend ogroža "preživetje naroda in države".

Kot omenjeno interpelacijo vlagajo tudi zaradi razmer v zdravstvu. "Pred volitvami so koalicijske stranke obljubljale, da bodo državljani v 30 dneh prišli do specialista in takojšne skrajševanje čakalnih dob, namesto tega se čakalne dobe še podaljšujejo," je SDS zapisala v sporočilu za javnost.

Med tem so omenili tudi nestrinjanje z visokim številom kadrovskih menjav, ter spremembe in dopolnitve Zakona o dohodnini.

Možnost interpelacije se je začela omenjati po združitvi muzejev

Možnost interpelacije celotne vlade Roberta Goloba se je začela omenjati po tistem, ko je vlada sprejela sklep o združitvi omenjenih muzejev.

V NSi so tedaj spisali interpelacijo zoper ministrico za kulturo Asto Vrečko, a poslanska skupina sama nima dovolj glasov, da bi jo vložila, zato so interpelacijo v sopodpis poslali SDS in poslancema italijanske in madžarske narodne skupnosti.

Iz največje opozicijske stranke pa so nato sporočili, da bodo podpise pod interpelacijo zoper ministrico Vrečkovo posredovali "sočasno ob posredovanju podpisov vseh poslancev NSi za interpelacijo zoper vlado".