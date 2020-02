'SDS ne bo v vladi, v kateri odgovornosti ne bi delili predsedniki vseh strank'

Kot smo poročali v soboto , naj bi bil v kadrovskem razrezu v ospredju predvsem spopad med predsednikom NSi Matejem Toninom in Mirom Cerarjem za mesto predsednika parlamenta, a je Janša to na Twitterju zanikal.

Stranke SMC, DeSUS in NSi, ki so se v petek udeležile pogovorov pri SDS, naj bi se pri prvaku SDS Janezu Janši znova, tokrat vse skupaj, sestale v torek. Medtem pa v ozadju že potekajo preigravanja med potencialnimi partnericami v novi koaliciji.

Predsednik SMC Zdravko Počivalšek je ob odhodu s pogovora z Janšo povedal le, da so bili pogovori konstruktivni in jih bodo najverjetneje nadaljevali.

"Nobenega spopada ni, v bazenu ni še niti vode, da o jastogih ne govorimo," je zapisal in dodal, da SDS ne bo sodelovala v nobeni vladi, v "kateri odgovornosti in naporov ne bi delili predsedniki vseh koalicijskih strank." Vse skupaj je označil s ključnikom "logično".

Stranke SDS, SMC, NSi in DeSUS bi skupaj imele 48 glasov v parlamentu. SMC in DeSUS sta prve pogovore označili za konstruktivne in izrazili pripravljenost nadaljevanje pogajanj, medtem ko v NSi pogovorov ne komentirajo.

Iz ene izmed strank, ki se pogaja z vstop v Janševo vlado, Nove Slovenije pa so sporočili, da bodo izjavo predsednika stranke odpovedujejo, saj da ne želijo posegati v "proces dogovarjanja med potencialnimi koalicijskimi partnerji".

"Čeprav je bila ob robu delovnega obiska sprva načrtovana izjava za javnost predsednika NSi Mateja Tonina, le-to odpovedujemo. Razlog za odpoved je nepredvidljivost dogajanja ob sestavljanju nove vladne koalicije. Zato v tem trenutku z izjavami za javnost ne želimo kakorkoli posegati v sam proces dogovarjanja med potencialnimi koalicijskimi partnerji," so sporočili.

LMŠ, SD in Levica za predčasne volitve, SAB želi projektno vlado

Tudi drugi politični akterji po odstopu Marjana Šarca ne sedijo križem rok, ampak skušajo uveljaviti njim ljubšo pot za izhod iz trenutnih političnih razmer, piše STA. LMŠ in Levica se zavzemata izključno za predčasne volitve. Te so prva izbira tudi za SD, ki pa se je vseeno udeležila pogovorov z SAB, ki je podala pobudo za oblikovanje projektne vlade. Za to idejo je očitno sicer bolj malo interesa, saj so se vabilu na pogovore odzvale le tri stranke, SD, NSi in DeSUS, v SAB pa računajo, da bi lahko naslednji teden pogovori stekli še z SMC, ki je želela najprej na pogovore k Janši.

SMC ima na mizi sicer še tretje vabilo za sodelovanje, in sicer predvolilno od LMŠ, čeprav je Šarec predsednika SMC Zdravka Počivalška opozoril, da "s pogajanji na drugi strani nekako zapravlja zaupanje na naši strani". Počivalšek je na Twitterju odvrnil, da ima Šarec še vedno možnost in čas, da svojo televizijsko povabilo dopolni tudi s konkretno ponudbo za sodelovanje, še piše STA. To bo najboljši način za utrjevanje zaupanja, je pripomnil.