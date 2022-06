SDS nezadovoljen z razrezom delovnih teles, Knovs še brez predsednika

Državni zbor je na izredni seji soglasno imenoval predsednike in podpredsednike nekaterih delovnih teles DZ. Predlog sklepa so v DZ vložili poslanske skupine Svoboda, SDS in SD. Štiri delovna telesa bodo vodili poslanci SDS. Stranka zaradi razreza, ki jim je dodelil le pet predsedniških mest, nanje sprva ni želela imenovati svojih članov. Nezapolnjeni ostajata še predsedniški mesti komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb in ustavne komisije DZ.

Predsednica komisije za poslovnik bo Karmen Furman, komisijo za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu bo vodila Suzana Lep Šimenko, komisijo za peticije, človekove pravice in enake možnosti bo vodila Eva Irgl, odbor za zadeve Evropske unije pa Franc Breznik. Vsi štirje so poslanci SDS. Podpredsedniška mesta v delovnih telesih DZ bodo iz vrst SDS zasedli še Anja Bah Žibert v mandatno-volilni komisiji, Zoran Mojškerc v komisiji za poslovnik, Franci Kepa v komisiji za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu, Janez Magyar v komisiji za peticije, človekove pravice in enake možnosti, Franc Rosec v odboru za gospodarstvo, Bojan Podkrajšek v odboru za infrastrukturo, okolje in prostor, Tomaž Lisec v odboru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Radi Gladek v odboru za finance, Anže Logar v odboru za zunanjo politiko, Dejan Halh v odboru za pravosodje, Branko Grims v odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, Jožef Lenart v odboru za obrambo, Anja Bah Žibert v odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide, Alenka Helbl v odboru za izobraževanje, znanost, šport in mladino ter Alenka Jeraj v odboru za kulturo.

icon-expand SDS je nezadovoljna s kadrovskim razrezom delovnih teles. FOTO: Bobo

Nekatera podpredsedniška mesta v delovnih telesih so dobili tudi danes potrjeni nadomestni poslanci, ki so poleg poslanske funkcije nasledili tudi mesta njihovih predhodnikov v delovnih telesih. Aleksander Prosen Kralj iz Gibanja Svoboda bo tako podpredsednik komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti, njegov strankarski kolega Bojan Čebela pa bo podpredsednik odbora za pravosodje. Podpredsednik odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide bo poslanec SD Soniboj Knežak, podpredsednik odbora za kulturo pa Jonas Žnidaršič, prav tako iz SD. Mandatno-volilno komisijo bo vodila Janja Sluga (Svoboda), komisija za narodni skupnosti Ferenc Horvath (madžarska narodna skupnost), komisijo za nadzor javnih financ Jernej Vrtovec (NSi), odbor za gospodarstvo Bojana Muršič (SD), za infrastrukturo, okolje in prostor Nataša Avšič Bogovič (Svoboda), za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Vida Čadonič Špelič (NSi), za finance Andreja Kert (Svoboda), za zunanjo politiko Predrag Baković (SD), za pravosodje Lena Grgurevič (Svoboda), za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo Tereza Novak (Svoboda), za obrambo Martin Premk (Svoboda), za zdravstvo Tamara Kozlovič (Svoboda), za delo, družino, socialne zadeve in invalide Miha Kordiš (Levica), za izobraževanje, znanost, šport in mladino Mirjam Bon Klanjšček (Svoboda) ter za kulturo Tamara Vonta (Svoboda).