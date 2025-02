SDS, nezadovoljna z opravičilom, za razrešitev Nataše Sukič

Skupina poslancev SDS je vložila predlog za razrešitev Nataše Sukič z mesta podpredsednice Državnega zbora. Očitajo ji, da je v zadnjih dneh oškodovanje slovenskih upokojencev pripisala napačni vladi in tako zavestno širila laži. SDS je Sukičevo že v petek Sukič pozvala, naj se javno opraviči za izrečeno, ker se to ni zgodilo, pa predlagajo, da DZ odloči o njeni razrešitvi.

Nataša Sukič

Kot so zapisali v predlogu za razrešitev, ki so ga naslovili na predsednico Državnega zbora Urško Klakočar Zupančič, je Nataša Sukič v zadnjih dneh "javno večkrat izrekla dokazljive laži" v zvezi z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, sprejetim decembra 2012. Pri tem izpostavljajo več njenih navedb, da je pokojninska reforma iz časa druge vlade Janeza Janše znižala odstotek za odmero pokojnine.

Sukičeva je namreč v izjavi, objavljeni na Facebook profilu stranke Levice 19. februarja navedla, da naj se predsednik SDS Janez Janša, namesto, da ima govore na shodih upokojencev, le tem raje opraviči za krivico, ki jim jo je naredil z odmernimi odstotki. Izpostavljajo tudi njeni izjavi, objavljeni v oddaji Odmevi in na profilu X, da je vlada Janeza Janše najbolj strmo znižala odstotek za odmero pokojnine in ustvarila revne upokojence. Nič od tega ne drži, so v predlogu za razrešitev zapisali poslanci SDS, ki so že v petek Sukičevo pozvali, naj se javno opraviči zaradi izrečenega. Namesto opravičila pa so "dočakali cinično izjavo Levice in Sukičeve, ki več pove o njih samih kot o SDS".