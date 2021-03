SDS, NSi in SNS zahtevajo razrešitev Vesela

Medtem ko se približuje dan objave revizijskega poročila računskega sodišča o nabavi zaščitne opreme, koalicijski stranki SDS in NSi stopnjujeta pritisk na predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela . Koalicijski poslanci so sicer od Vesela že na seji odbora za notranjo politiko v začetku februarja zahtevali pojasnila glede njegovih dodatnih zaslužkov v Svetovni nogometni zvezi FIFA ter tudi ravnanja pri sprejemanju revizijskega poročila o nabavi zaščitne opreme.

Sedaj pa so poslanske skupine SDS, NSi in SNS vložile še zahtevo za sklic nujne seje Mandatno-volilne komisije in predlagajo, da predsedniku računskega sodišča preneha funkcija. Predlagatelji se sklicujejo na 16. člen Zakona o računskem sodišču, ki opredeljuje nezdružljivost funkcij na računskem sodišču z drugimi funkcijami in z opravljanjem določenih del oziroma dejavnosti. Še posebej so izpostavili četrto točko prvega odstavka, ki pravi, da "član računskega sodišča v času izvajanja mandata ne sme hkrati opravljati katerega koli poklica ali pridobitne dejavnosti, ki po zakonu ni združljiva z opravljanjem javne funkcije (med drugim v skladu s prvim odstavkom 27. člena ZIntPK ne sme opravljati pridobitne dejavnosti nadzora v gospodarskih interesnih združenjih)".