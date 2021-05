SDS o obnovitvi državljanske vojne

Slovenska demokratska stranka je pred prihajajočim strankarskim kongresom vsem občinskim in mestnim odborom poslala osnutek resolucij. Večina je podobna tistim, ki jih je stranka pripravila že pred leti, nova pa je ena: "Za obrambo ustavnih temeljev slovenske države". V njej izpostavljajo prednost stranke SDS, nevarnost Levice, ekstremistov, levičarjev in globoke države ter pripravo na obrambo pravnega reda: "Nedavni 'nacipožig' poslanskih stolov pred parlamentom napoveduje usodno zaostrovanje razmer, kar lahko vodi v obnovitev državljanske vojne!"

icon-expand Janez Janša na kongresu SDS. FOTO: Miro Majcen

19. junija 2021 bo imela Slovenska demokratska stranka svoj 12. kongres. Programski odbor je – tako kot v preteklosti – pripravil predloge petih resolucij, o katerih bodo delegati razpravljali na občinskih in mestnih odborih (Gradimo Slovenijo, Za obrambo ustavnih temeljev slovenske države, Oda mladosti: konkretno za mlade, Za boljši jutri vseh generacij gradimo konkurenčno digitalno družbo ter Ženska sem – vem, znam, zmorem). Večina predlaganih resolucij je podobna tistim iz let 2017 in 2013, le druga bolj izstopa, ker je v njej več ostrega političnega diskurza. Osnutek"Za obrambo ustavnih temeljev slovenske države" je dolg štiri strani in nadaljuje tisto, kar je stranka SDS že zapisala v svojih preteklih resolucijah. Tako izpostavijo, da je to ena najpomembnejših strank v Sloveniji."V posameznih vladah je sodelovala le okoli četrtino svojega obstoja, kljub izdatnim uspehom sama ni mogla preprečiti dejstva, da tranzicija pri nas ni uspela,"so zapisali v osnutku. Tako nadaljujejo in orisujejo strankino pot, ko je bila v opoziciji, in izpostavljajo, da je stranka SDS edina stranka v državi, ki ima vse atribute urejene in trajne politične organizacije, kot velja za druge resne stranke po svetu. Stranka se, kot piše v osnutku resolucije,"od drugih strank v Sloveniji razlikuje tudi po tem, da je sposobna kadar koli voditi državo. V Sloveniji je namreč vse preveč novih 'ad hoc' strank, tradicionalne pa izumirajo". Opozorijo, da so lahko te stranke hitro žrtev mafijsko-lobističnih omrežij, in dodajo, da je SDS že od začetka promotor demokracije, vladavine prava ter visoke ravni varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Eden od ciljev je bila razgradnja ostankov totalitarnega sistema, nato pa tudi sprava in družbena kohezija: "Vendar je pri vsem tem naletavala na ovire, ki so jih predstavljale ali leve politične stranke ali del nevidne politike, ki ji rečemo globoka država."

Predlog resolucije nato nadaljujejo z zgodovinskim orisom po njihovem mnenju neuspele tranzicije in trdijo, da ljudje niso resno jemali opozoril na nevarnosti, katerih posledica bi bila lahko "žametna obnovitev totalitarnega režima". Izpostavljajo ulično nasilje, ki ga, kot trdijo, podpirajo leve politične sile – ekstremisti, ki so povezani s tujimi omrežji in gibanji (Antifa, BLM, Wokeism). Ljudske vstaje pred leti enačijo s protidemokratičnim refleksom, ko so napadali policiste, javne ustanove, novinarje in reševalce"Demokratične volitve zanje sploh niso cilj ali vrednota," zapišejo. V drugem delu opisujejo pogrom zoper SDS in poskuse izločitve predsednika SDS iz političnega življenja. "Od leta 1984 naprej so se pripadniki starega režima lotili Janše z okoli 200 različnimi upravnimi, sodnimi in drugimi ukrepi in postopki. Sproducirali so ogromno afer, kot so JBTZ, trgovina z orožjem, Depala vas, pa afero vseh afer, Patrio, ko je politična zloraba sodstva prišla najbolj drastično do izraza," piše v osnutku resolucije. Zaključujejo pa: "Toda cilj prvorazrednih ni več le eliminacija predsednika Janše in SDS, ampak je nadgrajen. Gre za vzpostavitev nove družbene ureditve, utemeljene na marksizmu-leninizmu-kardeljizmu!" Obnovitev državljanske vojne? Osnutek nadaljuje, da demokracija peša in da slovenska ni dozorela. Splošni trendi so slabi in se slabšajo tudi v Sloveniji. Ključen, kot pišejo, pa je bil vstop "ekstremne politične stranke Levica" v DZ leta 2014: "Od takrat naprej so se demokratične razmere le še poslabševale. To je stranka, ki živi za totalitarno preteklost in črpa iz nje." Pred časom je prišla v javnost politična platforma Socializem 21. stoletja, ki je v bistvu povzetek programa s spletne strani Levice, še zapišejo. Stranka Levica je povezanost s tem manifestom sicer že zanikala.

V nadaljnjih odstavkih osnutka nato ocenjujejo domnevni program stranke Levica in izpostavljajo različne elemente, ki, kot piše, imajo nedemokratične elemente: "Gre torej za radikalno preobrazbo celotne družbene strukture, za prevrat!" Poudarjajo, da je to že videno, a da mlajše generacije tega niso videle, zato jih bodo opozarjali. Piše še, da imajo ekstremisti povsod privržence, kjer "spletkarijo proti vladi in premierju … Mednarodne nevladne organizacije objavljajo lažnive konstrukte, ki so jim jih posredovali posamezni novinarji in politiki iz Slovenije." Kot piše v osnutku, Slovenijo postavljajo v položaj, "ko bodo proti njej uporabljeni mehanizmi v smislu omejevanja možnosti črpanja evropskih sredstev iz programov MFF in Sklada za okrevanje in odpornost. Na tej točki bomo iskali odgovornost vseh vpletenih."Če so še včasih želeli nadgraditi ustavno ureditev s konceptom druge republike, "moramo zdaj najprej ubraniti obstoječi pravni red", piše. V osnutku ugotavljajo, da razmere še niso bile tako slabe in da obstaja "resna možnost, da pride do strmoglavljenja demokracije in obnovitve totalitarnega režima".T. i. ekstremiste izpostavljajo kot dokaz, da nasprotnikom ni nič sveto. "Nedavni 'nacipožig' poslanskih stolov pred parlamentom napoveduje usodno zaostrovanje razmer, kar lahko vodi v obnovitev državljanske vojne!" Nato v osnutku dodajajo, da so se aktivirali starorežimski sindikati, da bo "fronta popolna pri rušenju demokratično izvoljene vlade". Osnutek še izpostavlja, da bi bila ponovna uvedba zadrug, komun, kombinatov, in petletnih planov razvoja "najkrajša in najbolj smrtonosna pot v revščino, bedo, v človeka nevredno življenje". "Iz zgodovine se lahko marsičesa naučimo, tudi o strahovitih posledicah, ko so se demokrati pustili preglasiti agresivni manjšini,"piše v osnutku resolucije. Kot zaključujejo, bo SDS kot najmočnejša politična sila storila vse, da prepreči vzpostavitev "ekosocialističnega sistema, ki pomeni v bistvu restavracijo totalitarnega sistema". In kot še zaključijo v osnutku: "Da, branili bomo ustavne temelje slovenske države, branili bomo svojo domovino!"