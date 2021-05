Obsodbe resolucije SDS iz opozicijskih vrst: 'Absurdna, nevarna in zaskrbljujoča'

"Na žalost smo se znašli v državi, kjer premier in njegova stranka prikazujeta svet, obrnjen na glavo," pravi Luka Mesec v odgovor na predlog kongresne resolucije SDS, ki svari tudi pred stranko Levica ter omenja državljansko vojno. Šarec pravi, da stanje ni takšno, kot ga poskušajo naslikati, Fajonova, da "Janša s tem dokumentom nakazuje zelo nevarno smer prihodnosti države", Bratuškova pa se sprašuje, kaj v taki družbi počne "resna desna stranka" NSi. Branko Grims medtem zatrjuje, da je iz resolucije jasno razvidno le, da želijo v SDS ohraniti ustavni red ter demokratično in varno Slovenijo.





19. junija bo potekal 12. kongres Slovenske demokratske stranke, njen programski odbor pa je zato pripravil predloge petih resolucij. Med njimi močno izstopa druga, ki se glasi "Za obrambo ustavnih temeljev slovenske države". Osnutek kongresne resolucije na štirih straneh namreč govori tudi o državljanski vojni ter"ekstremni politični stranki Levica, ki živi za totalitarno preteklost in črpa iz nje". SDS je v predlogu kongresne resolucije med drugim zapisala še, da so"v težki situaciji, ki jo kroji koronakriza, ekstremisti v poldrugem letu dokazali, da jim ni nič sveto, ne zakoni, ne pravila, ne domovina, niti zdravje ljudi. Nedavni 'nacipožig' poslanskih stolov pred parlamentom napoveduje usodno zaostrovanje razmer, kar lahko vodi v obnovitev državljanske vojne," so posvarili.

icon-expand Opozicija je predlog resolucije obsodila. FOTO: Aljoša Kravanja

Mesec o Janši: Dlje ko brede, radikalnejše so njegove poteze Kongresna resolucija je naletela na ostre obsodbe v opozicijskih vrstah, kjer trdijo, da stanje ni takšno, kot ga slika SDS, ampak da je SDS tista, ki ruši ustavni red in demokracijo. Menijo še, da gre za preusmerjanje pozornosti in iskanje krivca za aktualno stanje. "Dlje ko brede, radikalnejše so njegove poteze in zadnja v vrsti je ta, da straši z državljansko vojno,"je v izjavi v DZ o premierju Janezu Janši dejal koordinator Levice Luka Mesec. Po njegovem mnenju se Janša in SDS očitno bojita Levice in se jo zato trudita na vsak način prikazati v zelo demonski podobi. A ob tem poudarja, da je Levica stranka, ki nima nobene prtljage, za sabo nima koruptivnih afer in spornih kadrovanj, niti jim po njegovih ocenah ne morejo očitati kaj drugega, razen morda kakšne neposrečene izjave katerega od poslancev. "Zato nam, da bi nas prikazali v slabi luči, stvari podtikajo," je prepričan. Po njegovih besedah poskušajo v SDS prikazati, da ni SDS tisti, ki ruši demokracijo in ustavni red, ampak nekdo drug."Na žalost smo se znašli v državi, kjer premier in njegova stranka prikazujeta svet, obrnjen na glavo, in kjer tisti, ki smo v prvih vrstah za obrambo demokracije, postajamo v očeh teh ljudi storilci. Tisti, ki v resnici rušijo institucije– in to vidi vsa Evropa–pa se prikazujejo kot odrešeniki," je oster Mesec. Vsebino resolucije trenutno pripisuje iskanju krivca za stvari, ki jih je v državi zakuhala SDS. Šarec: Taki manifesti namenjeni bolj konsolidaciji stranke Po ocenah predsednika LMŠ Marjana Šarca SDS in njen predsednik ugotavljata, da so vse možno "zavozili", zdaj pa se zatekajo k znanemu scenariju, in sicer ideologiji. Taki manifesti so po Šarčevem mnenju namenjeni bolj konsolidaciji stranke kot čemurkoli drugemu. "Govoriti o možnosti državljanske vojne je zelo sprevrženo. Vemo namreč, da stanje ni takšno, kot nam ga poskušajo naslikati. Dejstvo je, da 75 odstotkov ljudi ni volilo SDS in narod še zdaleč ni razklan. Narod se večinsko ne strinja s sedanjim stanjem in to jih moti, zato se zatekajo v take manifeste," ugotavlja Šarec. Priznava, da je imela LMŠ v času vodenja vlade ter sodelovanja z Levico nekaj težav,"a to ne pomeni, da moramo začeti govoriti o državljanski vojni". Cilj kritik, ki jih SDS v resoluciji usmerja v Levico, je po Šarčevem mnenju spodbujati ideološko vojno in skrajnosti, da bi se dve skrajnosti udarili, zatem pa ne bi bilo prostora za sredino. Po njegovem mnenju gre tudi za strah pred petkovimi protesti.

icon-expand Govoriti o možnosti državljanske vojne je zelo sprevrženo, pravi Šarec. FOTO: Aljoša Kravanja

Fajonova: Janša s tem dokumentom nakazuje zelo nevarno smer prihodnosti države Predsednica SD Tanja Fajon je predlog kongresne resolucije SDS v današnji izjavi v DZ označila "za absurden, nevaren in zaskrbljujoč, ker ne le svari pred državljansko vojno, ampak tudi grozi". "Legitimira represijo, in to dva dni pred odločanjem o predlogu ustavne obtožbe premierja Janeza Janše," je dejala. Vprašala je, kdo res krši ustavo in se postavlja nad njo. "Janša s tem dokumentom nakazuje zelo nevarno smer prihodnosti države, grozi z neko novo državno ureditvijo, postavlja se nad ustavo, govori in piše o avtoritarnem režimu, o padcu demokracije," je povzela Fajonova. Poslance je tako pozvala, naj pri glasovanju o predlogu ustavne obtožbe spoznajo, da je premier tisti, ki krši ustavo, demokracijo in vrednote te države. Upa, da bodo poslanci spoznali, da je na kocki varna in mirna prihodnost Slovenije. Kongresna resolucija SDS nas po njenem mnenju vrača v temno, mračnjaško preteklost. Bratuškova: Kaj dela v taki družbi NSi? "Ko misliš, da nižje ne gre, prebereš, da nekdo v naši državi grozi z državljansko vojno. V SAB ne moremo verjeti, da so res lahko tako nori," je v izjavi dejala predsednica SAB Alenka Bratušek. Po njenih besedah so prepričani, da gre za preusmerjanje pozornosti od "katastrofalnega stanja v javnih financah, javnem zdravstvu in zunanji politiki, kar zadeva spoštovanje naše države". "Z manevri želijo pač z vseh teh težkih tem, ki bodo naslednje vlade zelo bremenile, preusmeriti pozornost na državljansko vojno. Upam, da bodo to čim prej dali z mize," je dejala Bratuškova. Taki politiki je po njenih besedah treba napraviti konec. Ob tem se v SAB sprašujejo, "kaj NSi, resna desna stranka–če NSi to je–dela v taki družbi". Grims: V SDS želimo ohraniti ustavni red ter demokratično in varno Slovenijo Poslanec SDS Branko Grims pa je danes v izjavi zatrdil, da želijo v SDS ohraniti ustavni red ter demokratično in varno Slovenijo, želijo tudi dosledno spoštovanje ustave. To je po njegovih trditvah tudi edino jasno sporočilo kongresne resolucije. "Če se komur koli zdi zavzemanje za ustavnost in spoštovanje slovenske ustave sporno, je z njim nekaj hudo narobe,"je ugotavljal Grims.

icon-expand Grims pravi, da želijo v SDS ohraniti ustavni red ter demokratično in varno Slovenijo. FOTO: 24UR ZVEČER

Levica po njegovih besedah govori o podržavljanju, revolucionarnem nasilju in zaplembah, kar je protiustavno ravnanje. "To očitno ne skrbi nikogar, ravno nasprotno, saj nekateri to očitno podpirajo. To ni omejeno samo nanje, pač pa vse bolj postaja tudi svetovni problem,"je pojasnil. Na vprašanje, ali nam res grozi državljanska vojna, pa je odgovoril:"Če boste Levici dali prosto pot, da uresniči tisto, da bo podjetnike z bajoneti nagnala v morje, potem si odgovor lahko napišete sami. Kdor se s tem strinja in to tolerira, tisti pelje Slovenijo v državljansko vojno."Dodal je, da SDS želi ustavni red in varnost, kar pomeni mir. V Levici sicer pravijo, da manifest, v katerem naj bi bile te namere navedene, ni njihov dokument, zato so že vložiti tudi kazensko ovadbo."Levica naj dokaže, kaj je res in kaj ni. Vsekakor je to, da so rekli, da bodo podjetnike z bajoneti nagnali v morje, dokazano na Facebook strani enega od poslancev Levice,"je povedal Grims. Po njegovih besedah mora v Sloveniji podjetništvo postati vrednota, saj je edini temelj, ki daje blaginjo za vse oz. jo zagotavlja na dolgi rok in ki je edini jasno utrjen v ustavi. Na vprašanje, ali vsebina take resolucije v pregretih razmerah v Sloveniji ne priliva še dodatnega olja na ogenj, pa je odgovoril z oceno, da"vsebino slovenskega političnega prostora pregrevajo levičarji, ki so noreli po ljubljanskih ulicah". "Imeli smo nasilne demonstracije in lahko smo le hvaležni slovenski policiji, ki se je izkazala kot izjemno uspešna in odgovorna ter je te zadeve zatrla v kali," je poudaril Grims. Dodal je, da imajo ljudje namreč pravico živeti v miru in ustavnem redu.