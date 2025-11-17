SDS ohranja največjo podporo, zakon na referendumu bi večina podprla

Za SD bi se odločilo 6,9 odstotka vprašanih (oktobra 6,6 odstotka). Enake podpore s 6,9 odstotka bi bila deležna stranka Demokrati (oktobra 5,6 odstotka). Sledita Levica s 6,6 odstotka (oktobra 4,9 odstotka) in NSi s 5,3 odstotka (oktobra 5,3 odstotka).

Da ne vedo, koga bi volili, je odgovorilo 23,6 odstotka vprašanih (oktobra 31,4 odstotkov). Volitev se ne bi udeležilo 4,4 odstotka vprašanih (oktobra 3,9 odstotka). Za druge stranke pa bi se odločilo 8,9 odstotka vprašanih (oktobra 3,8). Pod druge stranke so anketiranci med drugimi navedli stranke Resnica, Piratsko stranko, Vesno, Prerod, Mi, socialisti in SNS.

Izračun sedežev v DZ ob upoštevanju glasov opredeljenih anketirancev po navedbah Dnevnika kaže, da bi SDS pripadlo 30 sedežev, Svobodi 22, SD in Demokratom po 10, devet Levici in sedem NSi.

Ob vprašanju, katero stranko bi volili, ko so navedene še stranke, ki so že ali naj bi še nastale, je podporo SDS izreklo 15,9 odstotka vprašanih. Sledijo Gibanje Svoboda z 12,4 odstotka, stranka Demokrati z 10,1 odstotka, SD s 6,9 odstotka in stranka Prerod s 6,3 odstotka. Skupna lista Levica in Vesna bi prejela 5,7 odstotka glasov, NSi pa 4,4 odstotka. Ostalim so anketiranci namenili manj kot 3,8 odstotka glasov.

Da je delo vlade uspešno, meni 36,6 odstotka vprašanih. Kot neuspešno je delo vlade ocenilo 57 odstotkov, neopredeljenih pa je bilo 6,4 odstotka vprašanih. Anketo je za časnik Dnevnik izvedla Ninamedia.