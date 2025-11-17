Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

SDS ohranja največjo podporo, zakon na referendumu bi večina podprla

Ljubljana, 17. 11. 2025 18.28 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , N.L.
Komentarji
100

V novembrski anketi Vox populi SDS ohranja največjo podporo. Volilo bi jo 21,4 odstotka vprašanih (oktobra 23,1 odstotka). Za Gibanje Svoboda bi se odločilo 16,1 odstotka vprašanih (oktobra 15,4 odstotka). Anketa tudi kaže, da več kot polovica anketirancev delo vlade ocenjuje kot neuspešno. Anketirance so vprašali tudi o udeležbi na referendumu o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Udeležbo je napovedalo 61,7 odstotka vprašanih. Podporo zakonu je izreklo 54,3 odstotka vprašanih, medtem ko jih 30,6 odstotka uveljavitvi zakona nasprotuje.

Za SD bi se odločilo 6,9 odstotka vprašanih (oktobra 6,6 odstotka). Enake podpore s 6,9 odstotka bi bila deležna stranka Demokrati (oktobra 5,6 odstotka). Sledita Levica s 6,6 odstotka (oktobra 4,9 odstotka) in NSi s 5,3 odstotka (oktobra 5,3 odstotka).

Da ne vedo, koga bi volili, je odgovorilo 23,6 odstotka vprašanih (oktobra 31,4 odstotkov). Volitev se ne bi udeležilo 4,4 odstotka vprašanih (oktobra 3,9 odstotka). Za druge stranke pa bi se odločilo 8,9 odstotka vprašanih (oktobra 3,8). Pod druge stranke so anketiranci med drugimi navedli stranke Resnica, Piratsko stranko, Vesno, Prerod, Mi, socialisti in SNS.

Izračun sedežev v DZ ob upoštevanju glasov opredeljenih anketirancev po navedbah Dnevnika kaže, da bi SDS pripadlo 30 sedežev, Svobodi 22, SD in Demokratom po 10, devet Levici in sedem NSi.

Ob vprašanju, katero stranko bi volili, ko so navedene še stranke, ki so že ali naj bi še nastale, je podporo SDS izreklo 15,9 odstotka vprašanih. Sledijo Gibanje Svoboda z 12,4 odstotka, stranka Demokrati z 10,1 odstotka, SD s 6,9 odstotka in stranka Prerod s 6,3 odstotka. Skupna lista Levica in Vesna bi prejela 5,7 odstotka glasov, NSi pa 4,4 odstotka. Ostalim so anketiranci namenili manj kot 3,8 odstotka glasov.

Da je delo vlade uspešno, meni 36,6 odstotka vprašanih. Kot neuspešno je delo vlade ocenilo 57 odstotkov, neopredeljenih pa je bilo 6,4 odstotka vprašanih. Anketo je za časnik Dnevnik izvedla Ninamedia.

Priljubljenost politikov

Na čelu lestvice najbolj priljubljenih politikov ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar, pred predsednikom SD in ministrom za gospodarstvo Matjažem Hanom in vodjo Demokratov Anžetom Logarjem. Na četrtem mestu je predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, na petem pa zunanja ministrica Tanja Fajon.

Predsednik vlade Robert Golob je sedmi, sledi predsednik NSi Jernej Vrtovec. Prvak SDS Janez Janša je na 10. mestu, sokoordinatorica Levice in ministrica za kulturo Asta Vrečko pa je 15. mestu, sokoordinator Levice in ministre za delo Luka Mesec pa je 17.

Agencija Ninamedia je javnomnenjsko raziskavo za Dnevnik izvedla med 10. in 12. novembrom, v njej pa je sodelovalo 700 anketirancev.

Referendum o zakonu o prostovoljnem končanju življenja bo v nedeljo, 23. novembra.
Referendum o zakonu o prostovoljnem končanju življenja bo v nedeljo, 23. novembra. FOTO: Bobo

Več kot polovica anketirancev za uveljavitev zakona o prostovoljnem končanju življenja

Da se nedeljskega referenduma o zakonu o prostovoljnem končanju življenja ne bodo udeležili je navedlo 19,7 odstotka vprašanih, medtem ko jih je 18,6 odstotka še neodločenih. Po dosedanjih izkušnjah, ki temeljijo na podlagi preteklih predvolilnih merjenj, deklarirana volilna udeležba običajno sicer presega dejansko volilno udeležbo, navaja Dnevnik.

Podporo zakonu je izreklo 54,3 odstotka vprašanih, medtem ko jih 30,6 odstotka uveljavitvi zakona nasprotuje. Med anketiranci je 15,1 odstotka še neopredeljenih.

Podobno anketo je za Televizijo Slovenija (TVS) opravil tudi inštitut Mediana. Da se bodo referenduma zagotovo udeležili, je odgovorilo 34 odstotkov vprašanih. Da se bodo verjetno odpravili na volišča, jih je povedalo več kot 16 odstotkov. Da verjetno ne bodo šli na referendum, napoveduje skoraj 26 odstotkov anketirancev, da se referenduma zagotovo ne bodo udeležili, pa je prepričanih skoraj 19 odstotkov vprašanih.

Ob tem bi 59,9 odstotka vprašanih uveljavitev zakona podprlo, 28,6 odstotka pa bi jih glasovalo proti.

Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana je javnomnenjsko raziskavo za TVS opravljal med 10. in 13. novembrom, prek spletnih in telefonskih anket je v njej sodelovalo 711 anketirancev.

Naslednji članek

NLB načrtuje novo izdajo obveznic

Naslednji članek

Nekdanja ministrica za delo Kopačeva izstopila iz SD

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (100)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ricola Swiss
17. 11. 2025 19.29
+1
Mi volilci svobode in SD vemo, da nikoli več ne bomo volili, vrhunskega, lažnivega,nesposobnega menedžerja.
ODGOVORI
2 1
jank
17. 11. 2025 19.22
-1
Ne privoščimo si trampizma v Sloveniji!
ODGOVORI
3 4
LukaS8
17. 11. 2025 19.25
V Sloveniji je populacija bolje izobražena. In višje izobraženi ne padajo na desne populiste s tako lahkoto. Saj so raziskave delali. Desne stranke volijo nižje izobraženi posamezniki. Janša ima pač tistih pravovernih 20% za katere je on božanstvo. Dobro je pač to, da je povprečna starost le teh okrog 75. Se pravi ne bo več dolgo... Koalicije mu pa itak že zdaj ne bi uspelo sestaviti. In prav je tako
ODGOVORI
0 0
PridiNaVIDMAX
17. 11. 2025 19.31
Tako je! DOL IZ STRUPENIM GOLOBIZMOM!
ODGOVORI
0 0
Heprk
17. 11. 2025 19.18
-1
Sektasi spet bote jokali 🤣
ODGOVORI
8 9
janezdollar
17. 11. 2025 19.17
-6
Že zdaj se lepo vidi, da Janez niti v teoriji ne bo mogel sestaviti vlade…juhej!!!
ODGOVORI
8 14
Vožnja NM proti Kočevju
17. 11. 2025 19.19
-4
Simpl , ko pasulj.Zdaj ,ko imamo Zlobka zagotovo ne.
ODGOVORI
0 4
jank
17. 11. 2025 19.16
-5
Vse več ljudem je jasno, da so desničarji čisti rušilci.
ODGOVORI
8 13
E.Nigma
17. 11. 2025 19.20
+0
Še posebaj bi radi rušili na Dolenjskem pa to. Groza a ne? Levičarji bi jim še gradili, dali zastonj elektriko, vodo in podporo. Kaj od tega je bolj pozitivno?
ODGOVORI
4 4
Bbcc12
17. 11. 2025 19.20
-2
Desničarji uničujejo Slovenijo.
ODGOVORI
5 7
E.Nigma
17. 11. 2025 19.21
+0
Bbbccc Otrok .telefon iKlopit in knjige brat pa spat ob 20:00
ODGOVORI
2 2
MesOjediPinGvin
17. 11. 2025 19.23
-2
Je Janša v treh mandatih naredil kaj za rešitev romske problematike??? NIČ.
ODGOVORI
1 3
E.Nigma
17. 11. 2025 19.23
+1
In ja včasih je treba kaj uničiti, da stvar izboljšaš. Poskusi si jajca speči brez da bi jo razbil.
ODGOVORI
1 0
LukaS8
17. 11. 2025 19.14
+2
Odločali bomo o že odločeni zadevi. In jasno je, kot beli dan, da si večina želi opcije končanja življenja. če ni druge poti iz trpljenja. Vsi ki ste proti boste ohranili pravico do trpljenja do bridkega konca. Enako pri splavu. Kdor ga ne želi delat naj ga pač ne dela. Ne da prEpovedujemo stvari celotni populaciji zato, ker skupina zaplankanih državljanov pač misli, da je to greh. Nihče nikogar ne sili ne v evtanazijo in ne v splav. Je pa dobro, da imamo vsi to opcijo, če je potrebna.
ODGOVORI
7 5
Bbcc12
17. 11. 2025 19.21
-1
To je realno napisano.👍🏻
ODGOVORI
1 2
Sixten Malmerfelt
17. 11. 2025 19.12
-6
Pušiona bo tudi marca 2026. sfečarija!
ODGOVORI
6 12
Sixten Malmerfelt
17. 11. 2025 19.11
-1
A v nedeljo je pušiona sfečarija?
ODGOVORI
5 6
Petur
17. 11. 2025 19.11
-1
nič ne bo janez nič nikoli več...
ODGOVORI
7 8
Misika1967
17. 11. 2025 19.11
+2
Vsi na volitve vsi ZA.
ODGOVORI
8 6
Oknaj 4
17. 11. 2025 19.09
-3
Jaz bom proti in upam da večina saj dobro namernosti ni več
ODGOVORI
4 7
jank
17. 11. 2025 19.09
-2
Kako lahko kdo voli, ki nas ves čas prepričuje, da obstaja še bolj črna barva ob črne. Tako deluje brezidejna desnica.
ODGOVORI
7 9
E.Nigma
17. 11. 2025 19.11
+3
In zakaj tebe moti kdaj želi kdo umreti? Pa ma ne, da se ti to zdi sporno in kontra verskemu nauku.
ODGOVORI
5 2
Sixten Malmerfelt
17. 11. 2025 19.12
-1
Obstaja sam še Črna roka!
ODGOVORI
2 3
peresni
17. 11. 2025 19.03
-2
SDS je pač unikum....se lahko pohvali z združitvijo najbolj verskih spranoglavih kimavcev volilcev in še preostalim delom begajočih najbolj neumnih plitkih volilcev v Sloveniji. Ta procent je pač žal kakršen je in je tudi njihov plafon.
ODGOVORI
10 12
Protikomunist
17. 11. 2025 19.08
-1
Pod vodstvom prebarvanih komunistov, si pozabil povedati... 🙄
ODGOVORI
2 3
E.Nigma
17. 11. 2025 19.09
+5
Da ne vedo, koga bi volili, je odgovorilo 23,6 odstotka vprašanih (oktobra 31,4 odstotkov... Saj se ti zavedaš,.da so to volilci Goloba in levih strank? Ali si tako pritlehne, da tega ne razumeš?Sledijo Gibanje Svoboda z 12,4 odstotka, stranka Demokrati z 10,1 odstotka, SD s 6,9 odstotka in stranka Prerod s 6,3 odstotka. In nekaj malo je tudi teh.
ODGOVORI
6 1
Podlesničar
17. 11. 2025 19.03
+0
V keudru še čakajo na navodila... 😂😂😂
ODGOVORI
10 10
dule07
17. 11. 2025 19.03
+5
Kdo verjame anketam? Janševi sigurno ne, ker nimajo 103%
ODGOVORI
10 5
E.Nigma
17. 11. 2025 19.11
+4
Objavijo
ODGOVORI
4 0
E.Nigma
17. 11. 2025 19.12
+1
Aja.. tak je to.. eden vas kupi za 20€ Božičnice in glasove drugi pa kar celo anketo zakupi. Torej se prodajate in to vseeno komu.
ODGOVORI
2 1
Teleport
17. 11. 2025 19.01
+2
Je golob že pozval, da bojkotirmo referndum?
ODGOVORI
10 8
E.Nigma
17. 11. 2025 18.59
-2
Janez Janša über alles. Pozdrav iz Nizozemske.
ODGOVORI
8 10
dule07
17. 11. 2025 19.02
+2
odpelji si ga.
ODGOVORI
8 6
E.Nigma
17. 11. 2025 19.06
+3
Ne morem. Ne bom dobil Božičnice. Pa je niti nočem. Od te vlade ne.
ODGOVORI
6 3
JOSEPH HAYDN
17. 11. 2025 18.57
-12
Zakon bi večina podprla, potem pa bereš in 54%. Res je večina, ampka sam naslov jr napisan, da izgleda kot, da je 90% ljudi ZA. Klasično zavajanje. Glasovati je treba proti
ODGOVORI
4 16
enapi
17. 11. 2025 18.59
+10
Zakaj proti?
ODGOVORI
13 3
Podlesničar
17. 11. 2025 19.02
+0
Res je zavajanje, ker so šteli tudi neopredeljene... dejansko bi bilo 64% ZA in 36 PROTI.
ODGOVORI
5 5
Bbcc12
17. 11. 2025 19.03
-1
Ker je Janša tako rekel.
ODGOVORI
3 4
peresni
17. 11. 2025 19.04
-2
Ni to kot pri vas rumeno črnih, ko 110% ni dovolj.
ODGOVORI
3 5
JOSEPH HAYDN
17. 11. 2025 19.27
Kar jokajte komemtatorcki bogi 😂
ODGOVORI
0 0
Sixten Malmerfelt
17. 11. 2025 18.57
-3
he,he po teh anketah v keudru drmr!
ODGOVORI
6 9
Sixten Malmerfelt
17. 11. 2025 18.54
-6
Kalimero bo spet jokal od leta 2026 do 2030, v keudru pa na odvisnosti od ablasti!
ODGOVORI
8 14
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330