SDS: Pogajanja o novi koaliciji potekajo prepočasi, pripravljamo se na volitve

Kar pa ne pomeni, da so pogajanja med SDS, NSi, SMC in DeSUS, ki so stekla po presenetljivem odstopu Marjana Šarca z mesta premierja, končana. Medtem ko je DeSUS svoje zahteve že predstavil, je nocoj o nadaljnjih korakih razpravljal 29-članski svet SMC, stranke, ki v rokah drži ključ do razpleta trenutne politične krize. Ali v novo desno vlado z Janezom Janšo ali na predčasne volitve skupaj z Marjanom Šarcem?

Predsednik stranke Zdravko Počivalšek, ki se je do zdaj pogovarjal v obe smeri, je tudi na svetu SMC predlagal, naj še naprej nadaljujejo pogovore tako s SDS kot LMŠ, kar so tudi sprejeli. Stranka hkrati nadaljuje priprave na predčasne volitve.

Edini, ki je glasoval proti nastajajoči desni vladi pod vodstvom SDS in njihovem "mahničevanju", kot se je izrazil, je bil Jani Möderndorfer.