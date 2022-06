SDS poziva k izredni seji DZ za sprejem deklaracije o Ukrajini

Grims je za te zločine dejal, da imajo jasne znake genocida in dodal, da "to seveda ne more ostati brez odziva in posledic."

Podprli so preiskavo tožilca Mednarodnega kazenskega sodišča in delo preiskovalne komisije Urada visokega komisarja ZN za človekove pravice ter neodvisnih organizacij civilne družbe in ukrajinskih organov, ki si prizadevajo za zbiranje dokazov. Ob tem so pozdravili tudi ustanovitev skupne preiskovalne skupine, ki jo usklajuje agencija EU za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah Eurojust.

Kot je še povedal Grims, so v SDS predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič tudi pozvali, naj povabi ukrajinskega premierja Denisa Šmigala, da nagovori slovenski parlament. Zatem so iz poslanske skupine SDS sporočili, da je šlo za lapsus in da so predsednico DZ dejansko pozvali, naj povabi ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega in ne premierja.