SDS predlaga oprostitev plačila dohodnine za mlade do 26 let

"S tem namenom je oblikovan predlog zakona o dopolnitvi zakona o dohodnini, ki bo mladim, starih do 26 let omogočil, da bodo lahko hitreje med drugim privarčevali tudi finančna sredstva, na podlagi katerih bodo izpolnjevali pogoje za pridobitev poroštva za kredit, s katerim bodo reševali svoje prvo stanovanjsko vprašanje," so zapisali.

Mladi bi se s pomočjo predlaganih rešitev lažje in hitreje odločili za zaposlitev, delodajalci pa bi lahko pridobili kadre s svežimi idejami in novimi pogledi, so prepričani v SDS.

Podpisani poslanci so kot poglavitno rešitev predlaganega zakona navedli oprostitev dohodnine od vseh dohodkov, ki so predmet dohodnine, ki jih prejemajo zavezanci za dohodnino, do vključno 26. leta starosti. Kot so ob tem pojasnili, se oprostitev nanaša tako na dohodke, ki se vštevajo v letno davčno osnovo (na primer dohodek iz zaposlitve), kot tudi na dohodke, ki se ne vštevajo v letno davčno osnovo, torej dividende, obresti, dobički iz kapitala in dohodek iz oddajanja v najem.

Do oprostitve plačila dohodnine so pri tem upravičeni tako rezidenti kot nerezidenti Slovenije.

Rešitev, ki jo predlaga zakon, bi po oceni poslanske skupine SDS pomenilo znižanje prihodkov z naslova dohodnine za nekaj manj kot 54 milijonov evrov na letni ravni. Predlog zakona sicer ne predvideva dodatne porabe proračunskih sredstev v obdobju, za katerega je bil državni proračun že sprejet. Drugih posledic zakona v SDS ne predvidevajo.