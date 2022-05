V SDS prehiteli koalicijo in predlagali nov zakon o RTVS. Ga bodo v DZ zavrnili?

Poslanke in poslanci se bodo na današnji prvi obravnavi opredelili do predloga zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), ki so ga vložili v SDS. DZ bo po opravljeni splošni razpravi najverjetneje ocenil, da predlog SDS, po katerem prispevek RTV ne bi bil več obvezen, ni primeren za nadaljnjo obravnavo, s čimer bo zakonodajni postopek končan.

V SDS so sicer vložili dva predloga novele zakona o RTVS, svoj predlog sprememb omenjenega zakona pa so v postopek vložili tudi poslanci strank Gibanje Svoboda, SD in Levica, ki bodo najverjetneje sestavljale prihodnjo vlado. Oba predloga SDS sta bila vložena prej, kar pomeni, da morata biti obravnavana prej. Kot je dejala predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, je vrstni red, kakršen je, predloge bodo obravnavali korektno in v skladu s poslovnikom.

Matej Tašner Vatovec, ki tudi v novem mandatu ostaja vodja poslanske skupine Levice, je pred sestankom dejal, da gre pri zakonskih predlogih za dva popolnoma različna koncepta in da se je tudi v zadnjih dveh letih pokazalo, "kako si odhajajoča vlada predstavlja javni RTV-servis". Glede na to, da se s takšnim konceptom javne RTV ne strinjajo, bodo predlog SDS zavrnili in nato obravnavali njihov predlog.

Ta je bil sicer po njegovih besedah usklajen, še preden so bili potrjeni vsi poslanski mandati. Poteza, ki so jo izvedli v SDS, pa je "nekaj, kar se je zgodilo prvič v zgodovini parlamentarizma". Čeprav so v strankah najverjetnejše bodoče opozicije napovedovali, da bodo tvorno sodelovali in bili konstruktivna opozicija, so po Vatovčevih besedah prvi dan pokazali ravno nasprotno. A to je "majhen kamenček spotike, ki pa je lahko premostljiv", je dodal.

Tudi novi vodja poslanske skupine SD Jani Prednik meni, da so omenjene stranke nakazale smer, v katero bo šla prihodnja opozicija. "Verjetno ne bo kar tako položila orožja, saj so znani po tem, da znajo s proceduralnimi zapleti zaplesti tudi kakšno sejo, vendar mislim, da smo mi toliko izkušeni, da bomo kos tudi temu," je dejal Prednik.

Kot je pojasnil, niso pričakovali, da bosta SDS in NSi "takoj šli v ofenzivo", saj navsezadnje bodoča vladna koalicija še ni dokončno sestavljena in vlada še ni dokončno potrjena in neka higiena je, da opozicija pusti koalicijo in vlado, da se sestavi in začrta svojo smer.