Kandidate SDS bo na evropske volitve popeljala Romana Tomc

Na listi bodo nato po naslednjem vrstnem redu sledili podpredsednik SDS in nekdanji notranji minister Aleš Hojs, na četrtem in petem poslanca SDS Franc Breznik in Branko Grims, na šestem nekdanji mariborski župan in sedanji predsednik mariborskega odbora SDS Franc Kangler in na sedmem mestu nekdanja državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Alenka Forte. Listo zaključujeta članica podmladka SDS Karin Planinšek in mednarodna sekretarka Slovenske demokratske mladine Zala Tomašič.

Kandidati se bodo predstavili tudi na slavnostni akademiji SDS, s katero stranka obeležuje 35. obletnico ustanovitve.

V SDS tudi pred tokratnimi evropskimi volitvami stavijo na zmago. Na zadnjih volitvah leta 2019 je stranka slavila z dobrimi 26 odstotki s skupno listo s SLS, ki je osvojila tri sedeže, v Bruselj se je iz vrst SDS uspelo prebiti Zveru in Tomčevi, iz vrst SLS pa evropskemu poslancu Francu Bogoviču. Vsi trije so na evropskem parketu del desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP).