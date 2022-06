'SDS s predlogom za referendum skuša čim dlje obdržati oblast nad RTV'

Te dni se izteka 30-dnevni zakonski rok, po katerem bo DZ lahko glasoval o predlogu za referendum, ki ga je vložila SDS o spremembah zakona o RTVS. S tem se je tudi postopek odločanja o tem predlogu, ki ga je koalicija sicer nameravala zavrniti, zavlekel. Analitik Andraž Zorko v tem vidi predvsem "pragmatičen cilj čim dlje obdržati oblast v svojih rokah in oblast nad RTV". A ocenjuje, da je SDS v svojih potezah bolj ali manj osamljena.

icon-expand S tem manevrom SDS se bo preprečitev depolitizacije RTVS vlekla "še kakšen mesec ali tri", ocenjuje Golob. FOTO: Luka Kotnik

Gre sicer enega izmed dveh predlogov sprememb zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), ki so ju vložili v SDS. Z vložitvijo predlogov so prehiteli stranke nastajajoče koalicije, torej Gibanje Svoboda, SD in Levica, ki so v DZ posredovale svoje spremembe omenjenega zakona. V skladu s poslovnikom mora DZ istovrstne zakone obravnavati po vrstnem redu, kot so bili vloženi, zato so nameravali v nastajajoči koaliciji predloga SDS čim prej zavrniti. Pričakovati je bilo, da bo poslanska večina po opravljeni splošni razpravi sklenila, da predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo, s čimer bi bil zakonodajni postopek končan. A se bo zaradi predloga za razpis referenduma postopek zavlekel, saj mora DZ naprej glasovati o predlogu za referendum, do katerega mora preteči 30 dni. Ta se izteka te dni. Šele po zavrnitvi predloga za referendum pa je mogoče glasovanje o predlogu zakona. Vložitev referenduma na lastni zakon predsednik Gibanja Svoboda in novi mandatar Robert Golob vidi kot "unikum kreativnosti", s tem pa izgublja RTVS, je dejal v izjavi ob robu seje. Žalostno je gledati, kako je edini namen uničenje RTVS, je ocenil. "Saj smo videli že v predvolilnih oddajah, ko so postavili svoje voditelje, da so v resnici uničevali ugled RTVS, ne da bi pomagali sebi in danes počnejo isto," je dejal. S tem manevrom se bo preprečitev depolitizacije RTVS vlekla "še kakšen mesec ali tri", pravi Golob. Predlog zakona, ki ga je vložila nastajajoča koalicija, namreč večjo vlogo daje zaposlenim in civilni družbi, zmanjšuje pa vlogo DZ.

icon-expand RTV Slovenija FOTO: Luka Kotnik

Vlada podpira koalicijski predlog novele zakona o RTVS Vlada je medtem na sredini seji v celoti podprla predlog novele zakona o RTVS, ki so ga v DZ vložili koalicijski poslanci s prvopodpisano Mojco Šetinc Pašek (Svoboda). Menijo namreč, da veljavni zakon ne zagotavlja ustreznih varovalk, ki bi ščitile ustavno varovano svobodo izražanja RTVS. "Dogodki v zvezi z RTVS v zadnjih dveh letih so nedvomno pokazali, da obstoječa zakonska ureditev omogoča razmere, v katerih lahko prihaja do omejevanja te svobode oziroma do možnosti vplivanja vladajoče politike na programske odločitve RTVS," so zapisali v sporočilu za javnost. Ker je na tak način ogroženo izvajanje nalog javne službe in temeljnega poslanstva RTVS, to je zagotavljanja demokratičnih, socialnih in kulturnih potreb njenih uporabnikov, so po mnenju vlade predlagane spremembe, ki gredo v smeri depolitizacije organov vodenja, upravljanja in nadzora RTVS ter zagotovitve višje ravni strokovne usposobljenosti in večje odgovornosti članov teh organov, ne samo primerne in ustrezne, temveč tudi nujne.