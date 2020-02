SDS s tožbo grozi tudi Rizmanu, akademiki se ne nameravajo ukloniti

Podpisniki javnega pisma - poleg sociologa in politologa Rudija Rizmana ga je podpisalo še 74 predstavnikov znanstvenega in akademskega življenja, med njimi osem bivših rektoric in rektorjev - so v pismu našteli razloge, zakaj je Janševa koalicija nesprejemljiva. Po njihovem mnenju je politika SDS škodljiva, radikalno nestrpna in izključujoča in zato v slovenski politični prostor ne more prinesti politične stabilnosti in družbenega razvoja.

A SDS so zmotile navedbe Rizmana med gostovanjem v oddaji Odmevi na Televiziji Slovenija o tem, da se stranka SDS financira iz tujine oziroma "da pride na čelo vlade stranka oziroma njen voditelj, ki v bistvu zagovarja avtoritativne ideje, ki ga financira tudi seveda tuja stranka oziroma tuj režim, to mislimo seveda na madžarskega ...".

Od Rizmana zahtevajo, da na enak način, kot jih je podal, nemudoma prekliče izjave, sicer bodo "primorani sprožiti vse potrebne postopke za odvrnitev dodatne škode, ki bi nastala stranki. Ni dvoma, da ste s svojimi izjavami posegli v ugled in dobro ime naše stranke," je Matoz zapisal v dopisu Rizmanu in dodal, da je svoje izjave podal že po tistem, ko je bil v javnosti objavljen opomin prvaku LMŠ Marjanu Šarcu, v katerem je bilo utemeljeno in javno objavljeno, da se SDS ne financira iz tujine.

"Splošno sprejeto je, da je žaljivo nekomu očitati nemoralno in nezakonito ravnanje oziroma delovanje," je še zapisal Matoz.

Zaradi pisma doživeli plaz diskreditacij, žalitev, laži, poniževanj, manipulacij ...

Rizman je na opomin danes odgovoril v izjavi za javnost skupaj s sopodpisniki omenjenega javnega pisma. Zapisali so, da le štiri dni po javni objavi stališč lahko ogorčeno ugotavljajo, da so zaradi pisma doživeli plaz skrbno načrtovanih osebnih diskreditacij, nizkotnih žalitev, laži, poniževanj in manipulacij. "Čeprav ne moremo reči, da nismo pričakovali takšnih reakcij, so te na najbolj brutalen in primitiven način pokazale, kako prav smo imeli v svojih ugotovitvah, da v Sloveniji že živimo globoko politično enoumje, ki je pripravljeno s pomočjo svojih medijskih trobil brez zadržkov kompromitirati svoje nasprotnike," so navedli.

"Zavedamo se, da nismo ne prva in tudi ne zadnja žrtev, a vendar čutimo dolžnost znova izreči svarilo, da si radikalna politika s takšnimi metodami in sredstvi, vrednimi totalitarnih režimov, ne zasluži nobenega vidnega mesta na političnem parketu, kaj šele, da bi vodila Slovenijo," so bili ostri.

Zapisali so še, da so se 75 podpisnikom pisma pozneje pridružili še številni drugi, in dodali, da so "podpisnice in podpisniki zavezani k poštenosti in sledenju resnici, zato nas naročene grožnje pred sodnimi postopki s strani tistih, ki v imenu sejanja sovraštva nenehno govorijo o nujnosti svobode besede, ne bodo ne prestrašile in ne uklonile".