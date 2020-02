SDS Šarcu grozi s tožbo zaradi izjav o financiranju iz Madžarske

V SDS so prepričani, da je "škodljiva izjava", ki je oddaji Dnevnik na nacionalni televiziji 31. januarja podal Marjan Šarec povzročila kršenje varstva ugleda in dobrega imena stranke. Premier, ki opravlja tekoče posle, je takrat o stranki SDS povedal, da je z njo težko sodelovati, saj "pač izvaja metode, kakršne izvaja. Se pravi sovražni govor, potem pa se tudi financira iz Madžarske in vse tisto, kar je znano v zvezi s to stranko."