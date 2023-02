Stranki SDS se priključuje zunajparlamentarna Lista Franca Kanglerja

Po njegovih besedah se s tem predvsem krepi njihov položaj v Mariboru in okolici. " Tukaj je ta krepitev še posebej potrebna ," je dejal in spomnil, da je vlada premiera Roberta Goloba ob nastopu ukinila vladni urad za demografijo, ki je imel sedež v Mariboru, kar je pomenilo "udarec decentralizaciji države".

Janez Janša je spomnil, da to ni prvi takšen korak v zgodovini SDS, ki je danes s slavnostno akademijo v Mariboru obeležila 34. obletnico ustanovitve. "Več jih je že bilo doslej in vsi so nas okrepili," je dejal.

"Ta politična trenja, ki so prisotna, in ta politična nestabilnost, ki je v Sloveniji iz dneva v dan hujša, nas združuje in povezuje tiste, ki nam je mar za Slovenijo, za pravno državo, za pravni red. To je eden izmed razlogov, da se povezujemo," pa je razloge za pridružitev navedel Franc Kangler.

Povedal je, da zaenkrat nima nobene funkcije v stranki SDS, verjetno pa bo kandidiral za predsednika mestnega odbora SDS v Mariboru. Po njegovih besedah je svet stranke NLS soglašal s pridružitvijo SDS. "Nihče ni bil proti, le ena članica je bila vzdržana," je dejal.

Pojasnil je, da bo končna odločitev padla na kongresu NLS. "Danes podpisani sporazum je temeljna podlaga, da o tem odloči kongres, ki ga bomo sklicali v 30–40 dneh in tam sprejeli odločitev. Mislim, da je večina članstva za to," je povedal.