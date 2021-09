Se obeta referendum za ustanovitev občine Golnik?

Po njihovem mnenju je prav, da se "državljanke in državljani o tem, kje želijo živeti jutri in kje bodo živeli njihovi potomci, odločijo sami". Dodajajo, da je posvetovalni referendum najbolj demokratičen način za takšno odločitev.

Čeprav v SMC zagovarjajo "povezovanje in sodelovanje, ne pa drobljenje javne uprave", so po dodatno predstavljenih dejstvih o delovanju večjih mestnih občin prepričani, da so težnje lokalne skupnosti "upravičene in realne". Poleg tega dodajajo, da so izpolnjeni tudi formalni in vsebinski pogoji za vložitev pobude o posvetovalnem referendumu. "Ne smemo pozabiti, da je odnos večjih občin nemalokrat do svojih obrobnih podeželskih vasi in naselij mačehovski. Običajno za njihove potrebe zmanjka denarja in ostaja pri večnih obljubah," so zapisali.