SDS predlaga razbremenitev sodnikov volilnih opravil

"Ta poziv bo naslovljen na sodnike, ki sodelujejo kot predsedniki vseh okrajnih volilnih komisij in tudi kot predsedniki volilnih enot, tudi predsednik in podpredsednik republiške volilne komisije sta vrhovna sodnika. Prepričani smo, da se bodo v veliki večini odzvali," je v začetku meseca v oddaji 24UR ZVEČER napovedala predsednica sodniškega društva dr. Vesna Bergant Rakočevič .

V luči stavke sodnikov, ki zahtevajo višje plače (da so prenizke, je odločilo ustavno sodišče), v SDS-u menijo, da je ogrožena volilna pravica. Kot smo že poročali, so sodniki poleg drugih ukrepov, kot je preklic nekaterih narokov, napovedali tudi, da ne bodo sodelovali pri pripravah na evropske volitve, ki bodo junija letos. Po zakonodaji pa se volitev brez sodelovanja sodnikov ne da izpeljati.

"Zaradi groženj sodnikov, da bodo oteževali delo v okviru letošnjih volitev poslank in poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, je ogrožena ena izmed pomembnih ustavnih pravic, aktivna in pasivna volilna pravica," so prepričani v SDS-u. S predlaganimi spremembami želijo urediti tiste določbe zakona, ki urejajo sestavo volilnih organov, ki skrbijo za zakonito in pošteno izvedbo volitev in volilna opravila ter opravila v zvezi z referendumskim odločanjem. "Državljankam in državljanom Republike Slovenije mora biti omogočeno nepristransko in objektivno delo volilnih organov, saj se le tako lahko omogoči zakonitost in legitimnost volilnih opravil," so pojasnili.

Predlog: Za predsednika DVK in njegovega namestnika sta lahko imenovana pravnika

Skladno s sedanjim zakonom o volitvah v DZ sta za predsednika Državne volilne komisije (DVK) in njegovega namestnika imenovana sodnika. Poleg tega so izmed sodnikov imenovani predsedniki in namestniki predsednika volilnih komisij volilnih enot ter predsedniki okrajnih volilnih komisij.

SDS pa v predlogu zakona predlaga, da sta lahko za predsednika DVK in njegovega namestnika imenovana pravnika, ki imata najmanj 20 let delovnih izkušenj na pravniških delih po opravljenem pravniškem državnem izpitu in izkušnje na področju volilnih opravil. Predlagali so še, da sta za predsednika in namestnika volilne komisije volilne enote imenovana pravnika, ki imata najmanj devet let delovnih izkušenj na pravniških delih po opravljenem pravniškem državnem izpitu in izkušnje na področju volilnih opravil.

Poleg tega so predlagali, da se predsednik okrajne volilne komisije imenuje izmed pravnikov, ki imajo najmanj šest let delovnih izkušenj na pravniških delih po opravljenem pravniškem državnem izpitu in izkušnje na področju volilnih opravil. Njegov namestnik je lahko imenovan izmed pravnikov, ki imajo najmanj tri leta delovnih izkušenj po opravljenem pravniškem državnem izpitu in izkušnje na področju volilnih opravil, ali drug diplomirani pravnik.