Golob: Hvala NSi in SDS, ker nas s takimi otročarijami še bolj povezujeta

SDS je na spletni strani objavila seznam predlogov zakonov, med njimi so poleg Zakona o RTV in Zakona o medijih še predlog o spremembah in dopolnitvah o STA, o lekarniški dejavnosti, o graditvi objektov na mejnih prehodih, o varstvu javnega reda in miru, o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij, o državnem tožilstvu, o izvajanju uredbe (EU) o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetnike. Prav tako bi v SDS spremenili in dopolnili Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence, o lokalnih volitvah, o javnem skladu RS za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganje radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva Nuklearne elektrarne Krško, o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, o fiskalnem pravilu, o odvetništvu, o davčnem postopku, o notariatu, o izvrševanju kazenskih sankcij, o elektronskih komunikacijah, o debirokratizaciji obdavčitve unovčenja virtualnih valut, o davku na dodano vrednost, o državni upravi, o odnosih RS s Slovenci zunaj njenih meja, o štipendiranju in o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih.

Vložili so tudi dva predloga aktov, in sicer predlog Deklaracije o podpori Resoluciji Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o evropski zavesti in totalitarizmu, ter predlog odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto.

Medtem so v NSi vložili predloge novel več zakonov s področja socialne in družinske zakonodaje, ki jim jih ni uspelo pripeljati čez parlamentarni postopek v preteklem mandatu, je ob robu seje potrdil prvak NSi Matej Tonin.