SDS vložila podpise tudi za referendum o zakonu o dolgotrajni oskrbi

Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša celovito ureditev skrbi za starejše in tiste, ki potrebujejo pomoč drugih, in sicer tako v oblikah institucionalnega varstva kot na domu in zagotavlja enakopraven dostop vsem ter omogoča varno starost, je na novinarski konferenci ob vložitvi podpisov ocenil namestnik vodje poslanske skupine SDS Zvone Černač .

Evropske institucije vrsto let ugotavljajo, da Slovenija področja dolgotrajne oskrbe nima primerno urejenega, je poudaril. Sprejem tega zakona zato po njegovi oceni predstavlja enega od mejnikov tudi v načrtu za okrevanje in odpornost, kar je pogoj za dostopanje do nepovratnih evropskih sredstev.

Gre sicer že za tretjo pobudo za zakonodajni referendum s strani SDS, poleg spremembe zakona o dolgotrajni oskrbi, so pobudo za referendum vložili še na novelo zakona o Radioteleviziji Slovenija in na spremembe zakona o vladi. Na vprašanje, če bo to modus operandi SDS v tem mandatu, je Černač odgovoril, da je to vprašanje za premierja Roberta Goloba in njegovo koalicijo. "V kolikor ne bodo vlagali škodljivih zakonov in škodljivih novel zakona, potem ni nobene potrebe, da bi te škodljive posledice preprečevali na referendumih," je dejal.

DZ je novelo zakona sprejel prejšnji teden. Vlada namreč meni, da je vsebina zakona pomanjkljiva, in ne omogoča izvajanja v praksi, na kar opozarjajo tudi številni deležniki, med njimi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Preložitev izvajanja zakona je bila po njihovi oceni zato nujna in neodložljiva.