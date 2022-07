Referendum o RTV: SDS vložila 6200 podpisov za začetek postopkov

Zakonu po besedah Jerajeve v SDS nasprotujejo, ker državnemu zboru odvzema pravico do imenovanja. " Tukaj nas nekdo prepričuje, da izbranci ljudstva, ki smo izvoljeni in predstavljamo določeno število volivcev, ne smemo oziroma nismo usposobljeni, da bi sprejemali odločitve v zvezi z imenovanjem programskega sveta ," je še izpostavila.

Kot je na današnji novinarski konferenci dejala poslanka SDS Alenka Jeraj , se jim pri noveli zakona o RTVS zdi sporno, da so v DZ zakon obravnavali po nujnem postopku, saj je tako iz razprave izključena civilna družba, prav tako pa o njem ni bilo opravljene javne razprave. " Očitno je to modus operandi te vlade, " je dejala Jerajeva.

Meni, da zakon "obglavlja" programske svetnike, ki so po njenih navedbah ustavno varovani, prav tako pa bi z zakonom prišlo do konca neodvisne in samostojne RTVS.

Vlada sicer želi s predlogom novele na novo urediti vodenje, upravljanje in nadzor RTVS. Med drugim bi namesto obstoječega programskega in nadzornega sveta predlog uvaja enoten svet RTVS, ki bi štel 17 članov.

Ministrstvo za kulturo: Sprememba vodenja, upravljanja in nadzora RTV Slovenija je nujna

"Gre za tretjo referendumsko pobudo o spremembi Zakona o RTV Slovenija. Predlagatelj (Slovenska demokratska stranka) bo tako že tretjič poskusil ohraniti obstoječe stanje, ki ga je vzpostavila t. i. Grimsov zakon o RTV Slovenija iz leta 2005, po katerem strankarska politika neposredno imenuje nadzornike in večino članov Programskega sveta RTV Slovenija. Stanje, zaradi katerega ena ključnih institucij za delovanje države izgublja ugled, verodostojnost, kadre in občinstvo," so se na referendumsko pobudo odzvali na Ministrstvu za kulturo.

Dodali so, da je sprememba vodenja, upravljanja in nadzora RTV Slovenija je nujna, saj so neodvisni javni mediji so ključni za informiranje, izobraževanje in povezovanje državljanov. Prav zato, so izpostavili, predlog zakona popolnoma umika strankarsko politiko iz RTV Slovenija ter povečuje vpliv zaposlenih in civilne družbe. "Z zakonom hočemo RTV Sloveniji vrniti avtonomijo," so zaključili.