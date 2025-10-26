SDS vodi, sledi Gibanje Svoboda, najbolj priljubljena še vedno Pirc Musarjeva

Podpora Golobovi vladi je v primerjavi s prejšnjim merjenjem nekoliko padla - ji podaljšanje veljavnosti avtocestnih vinjet ni pomagalo. Delo ministrske ekipe je pozigtivno ocenila tretjina (33,6 odstotka) vprašanih, dobra polovica je z vlado nezadovoljna, ostali (13,2 odstotka) so neopredeljeni.
Med strankami sta daleč pred ostalimi SDS in drugouvrščeno Gibanje Svoboda. Za Janševo stranko bi volilo 20 odstotkov anketiranih (20,6 odstotka) , za Golobovo 16 odstotkov. (16,6 odstotka). Tretji so Socialni demokrati, po odstopu Janija Prednika so izgubili odstotno točko (6,1 odstotka). Sledi blok petih strank z zelo podobnimi odstotki, Logarjevi Demokrati imajo štiri odstotke, (4,1 odstotka) Nova Slovenija 3,9 odstotka.
Nova stranka Vladimirja Prebiliča prerod 3,8, Levica 3,7, neparlamentarna Resnica 3,6. Vse ostale stranke imajo skupaj manj kot 10 odstotkov.
Delež neopredeljenih je padel. Skoraj 17 odstotkov jih ne ve, katero stranko bi volili, 9 odstotkov ne bi volilo nobene, ostali (1,7 odstotka) niso želeli odgovoriti.
Na lestvici politikov še naprej vodi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki so ji volilci podelili njeno drugo najboljšo povprečno oceno doslej. Sledita prvak SD Matjaž Han in predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič.
Na petem mestu je prvak Demokratov Anže Logar, osmi pa predsednik Preroda Vladimir Prebilič.
Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je deveti, novinec na lestvici, šef poslanev NSi Janez Cigler Kralj pa enajsti, mesto pred svojim strankarskim šefom Jernejem Vrtovcem.
Sledi premier Robert Golob, medtem ko je koordinatorica Levice Asta Vrečko šestnajsta.
Pri repu lestvice pa tokrat najverjetnejša nova vodja poslancev SD Meira Hot in prvak SDS Janez Janša.
