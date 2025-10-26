Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

SDS vodi, sledi Gibanje Svoboda, najbolj priljubljena še vedno Pirc Musarjeva

Ljubljana, 26. 10. 2025 19.34 | Posodobljeno pred 14 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Anže Božič
Komentarji
20

Tragedija v Novem mestu bo gotovo imela velike politične posledice, ki utegnejo vplivati tudi na razmerja moči med strankami. Kako pa je vladi, strankam in posameznim politikom kazalo tik pred njo? Objavljamo rezultate zadnjega javnomnenjskega merjenja inštituta Medana, volilce so anketirali od ponedeljka do srede.

Podpora Golobovi vladi je v primerjavi s prejšnjim merjenjem nekoliko padla - ji podaljšanje veljavnosti avtocestnih vinjet ni pomagalo. Delo ministrske ekipe je pozigtivno ocenila tretjina (33,6 odstotka) vprašanih, dobra polovica  je z vlado nezadovoljna, ostali (13,2 odstotka) so neopredeljeni. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Med strankami sta daleč pred ostalimi SDS in drugouvrščeno Gibanje Svoboda. Za Janševo stranko bi volilo 20 odstotkov anketiranih (20,6 odstotka) , za Golobovo 16 odstotkov. (16,6 odstotka). Tretji so Socialni demokrati, po odstopu Janija Prednika so izgubili odstotno točko (6,1 odstotka). Sledi blok petih strank z zelo podobnimi odstotki, Logarjevi Demokrati imajo štiri odstotke, (4,1 odstotka) Nova Slovenija 3,9 odstotka.

Nova stranka Vladimirja Prebiliča prerod 3,8, Levica 3,7, neparlamentarna Resnica 3,6. Vse ostale stranke imajo skupaj manj kot 10 odstotkov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Delež neopredeljenih je padel. Skoraj 17 odstotkov jih ne ve, katero stranko bi volili, 9 odstotkov ne bi volilo nobene, ostali (1,7 odstotka) niso želeli odgovoriti.

Na lestvici politikov še naprej vodi predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki so ji volilci podelili njeno drugo najboljšo povprečno oceno doslej. Sledita prvak SD Matjaž Han in predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič

Na petem mestu je prvak Demokratov Anže Logar, osmi pa predsednik Preroda Vladimir Prebilič

Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je deveti, novinec na lestvici, šef poslanev NSi Janez Cigler Kralj pa enajsti, mesto pred svojim strankarskim šefom Jernejem Vrtovcem

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sledi premier Robert Golob, medtem ko je koordinatorica Levice Asta Vrečko šestnajsta.

Pri repu lestvice pa tokrat najverjetnejša nova vodja poslancev SD Meira Hot in prvak SDS Janez Janša.

mediana javno mnenje gibanje svoboda sds
Naslednji članek

'Država mora narediti vse, da zaščiti varnost in vrne občutek miru med ljudi'

KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
osomat
26. 10. 2025 19.54
Najbolj katastrofa ne pa najbolj priljubljena Glih tak stranke tema
ODGOVORI
0 0
jedupančpil
26. 10. 2025 19.54
700 ldi ?? sej niste resni
ODGOVORI
0 0
Diabloss
26. 10. 2025 19.53
Pravijo da so porebne predčasne volitve če ne zmaga Jajo jih ponavljamo do njegove zmage
ODGOVORI
0 0
štajerc65
26. 10. 2025 19.51
+3
Hvala bogu da je to pogreb Svobode po dogodkih ki smo jim priča.
ODGOVORI
3 0
Iqos
26. 10. 2025 19.50
-2
Danes je pa tole za kletarje najpomembnejša informacija.
ODGOVORI
2 4
jedupančpil
26. 10. 2025 19.52
+3
za celo slovenijo, ker to nam bo edini spas
ODGOVORI
3 0
stoinena
26. 10. 2025 19.49
+4
nehajte nam prat možgane kdo je priljubljen, saj vidimo kaj je...
ODGOVORI
4 0
kanarinac
26. 10. 2025 19.47
-4
Vse samo Janše in vodnega topa ne
ODGOVORI
2 6
vrtnar _
26. 10. 2025 19.52
+1
edino to je za take kot si ti pravi ukrep .. milo rečeno
ODGOVORI
1 0
jedupančpil
26. 10. 2025 19.53
+2
kaj ti je pa naredu? si razgrajal levak?
ODGOVORI
2 0
ActiveR
26. 10. 2025 19.53
Golob bo sedaj radikalno dovolil električni pendrek in pretepanje državljanov, pod krinko prevzgoje romov.
ODGOVORI
0 0
PoldeVeliki
26. 10. 2025 19.46
+3
Če bo Golob spet vodil vlado v naslednjem mandatu bo notranji minister Poklukar 100%
ODGOVORI
3 0
dron
26. 10. 2025 19.48
+0
Ti bos pa krompir lupil svojim bratrancem v ihanski farmi v vsakem primeru😉
ODGOVORI
1 1
nora_ovca
26. 10. 2025 19.45
+1
A bo zdaj Janša spet pljuval mediano, ker je SDS na vrhu? Spet konstrukt levice, kakor pred prejšnjimi volitvami?!
ODGOVORI
3 2
PoldeVeliki
26. 10. 2025 19.48
+1
A si ti začel ankete spremljati šele danes ?
ODGOVORI
2 1
zmerni pesimist
26. 10. 2025 19.45
Medijana ti so pa pravi geniji za javna prirejena mnenja država in mesec pa zalagajo z denarjem te zaščitene ki kradejo zidajo pretepajo policaje in nič ne delajo razen problemov
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306