SDS: Vztrajali bomo pri svojih stališčih. Svoboda za preiskavo o Black Cube

Poslanska skupina SDS je v odzivu na izide nedeljskih referendumov sporočila, da jih razumejo kot pomembno sporočilo volivcev. "Kljub intenzivni kampanji in močni propagandi so bile pri nekaterih referendumskih vprašanjih razlike zelo majhne. To kaže, kako pomembno vlogo ima vplivanje na javno mnenje in kako odločilno je, da imajo volivci na voljo jasne informacije ter preverljive argumente," so zapisali v sporočilu za javnost.

Ob tem pa napovedujejo, da bodo še naprej zagovarjali spremembe, za katere menijo, da so potrebne. "Tudi zavrnitev novele zakona o parlamentarni preiskavi ne odpravlja potrebe po učinkovitem parlamentarnem nadzoru, preiskovanju sumov nepravilnosti in ugotavljanju politične odgovornosti. Odločitev volivcev spoštujemo, vendar ostajamo prepričani, da morajo biti nepravilnosti predmet preiskave, odgovornost nosilcev javnih funkcij pa predmet javne razprave in nadzora," so zapisali in napovedali, da bodo vztrajali pri svojih stališčih in konkretnih rešitvah. In če so torej v SDS napovedali, da bodo kljub rezultatom referendumov še naprej vztrajali pri svojih stališčih, pa se vsaj sodeč po izjavi šefa poslancev NSi, SLS in Fokus Janeza Žaklja, obeta razkol v koaliciji. Poudaril je namreč, da je volivce treba spoštovati, in zatrdil, da bodo njihovo voljo tudi spoštovali. Ob tem pa je ocenil tudi, da je izid "pol-pol" pirova zmaga.

Svoboda želi takojšnjo odreditev preiskave o Black Cube

Poslanka Gibanja Svoboda Lucija Tacer Perlin je izid referenduma o parlamentarni preiskavi označila za veliko zmago za demokratično Slovenijo. Dodala je, da mora slediti takojšnja ustanovitev preiskovalne komisije o Black Cube, kar je vladajoča koalicija po njenih besedah doslej trikrat protiustavno blokirala. "Na podlagi rezultata zdaj res ni več nobenih izgovorov, čeprav jih, iskreno, tudi prej ni bilo," je dejala. Ob tem pa je poudarila, da je v javnem interesu, da se razišče, kaj se je dogajalo pred parlamentarnimi volitvami. Pri tem se je navezala tudi na prihodnji referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, ki po njenih navedbah napada ključne podsisteme države, argumentov, zakaj glasovati proti, pa je več kot dovolj, meni. Kot je dejala, pričakujejo, da bo tudi ob tem referendumu veliko taktik, "kako zmesti volivke in volivce, kako spustiti meglo na to vprašanje". Po njenih besedah lahko "vladajoča koalicija k temu vprašanju doda še 50 posvetovalnih referendumov", a so državljanke in državljani v nedeljo dokazali, da znajo razbrati, kje je vsebina, ter razjasniti, kaj je tisto, kar je zanje res pomembno.

Lucija Tacer Perlin FOTO: Bobo

Prvi mož Svobode Robert Golob je po izidu referendumov dejal, da sta "včeraj zmagali demokracija in svoboda". Zahvalil se je vsem, ki so prišli na volišča in oddali svoj glas ter tudi civilni družbi, nevladnim organizacijam in ljudem na terenu za delo in trud v kampanji. "A to je šele prva bitka. Pred nami so novi izzivi, novi referendumi in z njimi tudi nove priložnosti, da zaščitimo Slovenijo, v kateri želimo živeti," je še dodal.

Ribičeva napovedala 'celovito reformo socialnih transferjev'

Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič se je v sporočilu, objavljenem na spletni strani ministrstva, zahvalila vsem ljudem za množičen odziv na referendumu. "To razumem kot jasno sporočilo, da si ljudje želijo sprememb in pravičnejše socialne politike," je zapisala. Napovedala je, da bodo voljo ljudstva spoštovali in jo upoštevali pri celoviti reformi socialnih transferjev, delo pa bodo "začeli nemudoma". "Naš cilj je vzpostaviti sistem, ki pomaga tistim, ki pomoč potrebujejo, in hkrati spodbuja delo ter odgovornost. Zato bomo pregledali obstoječi sistem, odpravili njegove pomanjkljivosti ter zagotovili, da bo pomoč pravična, pregledna in učinkovita. Z različnimi oblikami aktivacije želimo spodbuditi delovno sposobne posameznike k večji aktivnosti, prevzemanju odgovornosti in aktivnemu vključevanju v družbo," je pojasnila ministrica. Prepričana je, da mora socialna država "pomagati ljudem v stiski, vendar mora hkrati ceniti delo, trud in samostojnost, ne pa nagrajevati neaktivnosti ali dopuščati zlorab". "To bo moje vodilo pri pripravi ukrepov," je dodala.