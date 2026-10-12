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Slovenija

SDS: Vztrajali bomo pri svojih stališčih. Svoboda za preiskavo o Black Cube

Ljubljana, 12. 10. 2026 15.47 pred 4 minutami 3 min branja 22

Avtor:
M.P. STA
Janez Janša na izvršilnem odboru SDS

V poslanski skupini SDS so ob rezultatih referendumov izpostavili, da so bile razlike pri nekaterih referendumskih vprašanjih zelo majhne. Zagotavljajo tudi, da bodo še naprej zagovarjali spremembe, za katere menijo, da so potrebne. V Svobodi medtem menijo, da je izid referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi jasno sporočilo državljank in državljanov, da želijo živeti v demokratični državi. Naslednji korak bi moral po njihovem biti takojšnja ustanovitev preiskovalne komisije o Black Cube.

Poslanska skupina SDS je v odzivu na izide nedeljskih referendumov sporočila, da jih razumejo kot pomembno sporočilo volivcev. "Kljub intenzivni kampanji in močni propagandi so bile pri nekaterih referendumskih vprašanjih razlike zelo majhne. To kaže, kako pomembno vlogo ima vplivanje na javno mnenje in kako odločilno je, da imajo volivci na voljo jasne informacije ter preverljive argumente," so zapisali v sporočilu za javnost.

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Ob tem pa napovedujejo, da bodo še naprej zagovarjali spremembe, za katere menijo, da so potrebne. "Tudi zavrnitev novele zakona o parlamentarni preiskavi ne odpravlja potrebe po učinkovitem parlamentarnem nadzoru, preiskovanju sumov nepravilnosti in ugotavljanju politične odgovornosti. Odločitev volivcev spoštujemo, vendar ostajamo prepričani, da morajo biti nepravilnosti predmet preiskave, odgovornost nosilcev javnih funkcij pa predmet javne razprave in nadzora," so zapisali in napovedali, da bodo vztrajali pri svojih stališčih in konkretnih rešitvah.

In če so torej v SDS napovedali, da bodo kljub rezultatom referendumov še naprej vztrajali pri svojih stališčih, pa se vsaj sodeč po izjavi šefa poslancev NSi, SLS in Fokus Janeza Žaklja, obeta razkol v koaliciji. Poudaril je namreč, da je volivce treba spoštovati, in zatrdil, da bodo njihovo voljo tudi spoštovali. Ob tem pa je ocenil tudi, da je izid "pol-pol" pirova zmaga. 

Svoboda želi takojšnjo odreditev preiskave o Black Cube

Poslanka Gibanja Svoboda Lucija Tacer Perlin je izid referenduma o parlamentarni preiskavi označila za veliko zmago za demokratično Slovenijo. Dodala je, da mora slediti takojšnja ustanovitev preiskovalne komisije o Black Cube, kar je vladajoča koalicija po njenih besedah doslej trikrat protiustavno blokirala.

"Na podlagi rezultata zdaj res ni več nobenih izgovorov, čeprav jih, iskreno, tudi prej ni bilo," je dejala. Ob tem pa je poudarila, da je v javnem interesu, da se razišče, kaj se je dogajalo pred parlamentarnimi volitvami.

Pri tem se je navezala tudi na prihodnji referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, ki po njenih navedbah napada ključne podsisteme države, argumentov, zakaj glasovati proti, pa je več kot dovolj, meni.

Kot je dejala, pričakujejo, da bo tudi ob tem referendumu veliko taktik, "kako zmesti volivke in volivce, kako spustiti meglo na to vprašanje". Po njenih besedah lahko "vladajoča koalicija k temu vprašanju doda še 50 posvetovalnih referendumov", a so državljanke in državljani v nedeljo dokazali, da znajo razbrati, kje je vsebina, ter razjasniti, kaj je tisto, kar je zanje res pomembno.

Lucija Tacer Perlin
Lucija Tacer Perlin
FOTO: Bobo

Prvi mož Svobode Robert Golob je po izidu referendumov dejal, da sta "včeraj zmagali demokracija in svoboda". Zahvalil se je vsem, ki so prišli na volišča in oddali svoj glas ter tudi civilni družbi, nevladnim organizacijam in ljudem na terenu za delo in trud v kampanji.

"A to je šele prva bitka. Pred nami so novi izzivi, novi referendumi in z njimi tudi nove priložnosti, da zaščitimo Slovenijo, v kateri želimo živeti," je še dodal.

Ribičeva napovedala 'celovito reformo socialnih transferjev'

Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič se je v sporočilu, objavljenem na spletni strani ministrstva, zahvalila vsem ljudem za množičen odziv na referendumu. "To razumem kot jasno sporočilo, da si ljudje želijo sprememb in pravičnejše socialne politike," je zapisala.

Napovedala je, da bodo voljo ljudstva spoštovali in jo upoštevali pri celoviti reformi socialnih transferjev, delo pa bodo "začeli nemudoma".

"Naš cilj je vzpostaviti sistem, ki pomaga tistim, ki pomoč potrebujejo, in hkrati spodbuja delo ter odgovornost. Zato bomo pregledali obstoječi sistem, odpravili njegove pomanjkljivosti ter zagotovili, da bo pomoč pravična, pregledna in učinkovita. Z različnimi oblikami aktivacije želimo spodbuditi delovno sposobne posameznike k večji aktivnosti, prevzemanju odgovornosti in aktivnemu vključevanju v družbo," je pojasnila ministrica.

Prepričana je, da mora socialna država "pomagati ljudem v stiski, vendar mora hkrati ceniti delo, trud in samostojnost, ne pa nagrajevati neaktivnosti ali dopuščati zlorab". "To bo moje vodilo pri pripravi ukrepov," je dodala.

Po delnih neuradnih izidih so volivci na nedeljskem zakonodajnem referendumu z 51,26 odstotka glasovi proti zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi.

Proti ukinitvi RTV-prispevka se jih je na posvetovalnem referendumu izreklo 50,04 odstotka.

Večina volivcev je medtem podprla pogojevanje socialne pomoči z družbenokoristnim delom in ukinitev volilne pravice tujcem na lokalnih volitvah, pri prvem vprašanju je za glasovalo 60,54 odstotka volivcev, pri drugem pa 55,29 odstotka.

Izidi še niso dokončni. Okrajne volilne komisije bodo danes prištele glasovnice po pošti iz Slovenije, 19. oktobra pa bodo ugotavljali še rezultate na podlagi glasov iz tujine.

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KOMENTARJI22

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JanezOrban
12. 10. 2026 16.52
Govorimo o daleč najslabši in najbolj pokvarjeni vladi v zgodovini Slovenije!
Odgovori
+1
1 0
deny-p
12. 10. 2026 16.47
"Svoboda želi takojšnjo odreditev preiskave o Black Cube" kaj pa vsebina??? A to mislite, da nas ne zanima, če že vas ne.....
Odgovori
+2
2 0
BrezPitt
12. 10. 2026 16.52
A to tista vsebina, ko se je nsi-jeva prijateljica ujela v gostilniških prisluhih. Kdo ve kaj je vse povedala o svojih prijateljih? In s temi posnetki jih jajo drži za j..ca.
Odgovori
0 0
Diabloss
12. 10. 2026 16.44
a ce na referendumu da polirik ne more bit pravnomocno obsojen in ce je vecina za boste to tudi upostevali in vsi odstopili
Odgovori
+1
1 0
ArkaMast
12. 10. 2026 16.44
OK, referendumi so mimo. Sedaj pa Black Cube raziskat in raziskat izdajo suverenosti države Slovenije tujim obveščevalnim službam.
Odgovori
+3
6 3
Too7
12. 10. 2026 16.52
pa vsebino Black cuba....vsebino tistih posnetkov...to zanima državljane
Odgovori
0 0
baldahin
12. 10. 2026 16.42
Janez, kaj je zdaj z drugo kitico pa z (ne)ploskanjem po državni himni. V kateri fazi je projekt, ejga?
Odgovori
+3
5 2
DK48
12. 10. 2026 16.41
Jaz sem zato,da se usatanovi preizkovalka o Black Cube,da se razjasni vse do potankosti in poimensko objavi vse vpletene.
Odgovori
+3
5 2
deny-p
12. 10. 2026 16.46
+ vsebina
Odgovori
+1
2 1
DK48
12. 10. 2026 16.47
Sem mislil tudi na z o,vse komplet.
Odgovori
+1
1 0
KatiFafi
12. 10. 2026 16.48
jaz pa, da se preiskuje korupcija.
Odgovori
+1
1 0
rok1211
12. 10. 2026 16.40
Slovenski Epstein List!!
Odgovori
+0
1 1
Sly1
12. 10. 2026 16.39
Polovica jih je bila za a vi sanjate o veliki zmagi se pravi nekaj več kot 400000 glasov ne pomeni nič za vas bolje da ste še naprej v senci
Odgovori
+0
2 2
Puško v koruzo
12. 10. 2026 16.52
Kaj pa ko polovica ljudi ni za vlado Janeza Janse? A vi sanjate o tem da lahko delate kar hocete.
Odgovori
0 0
Tempus Fugit
12. 10. 2026 16.38
Aktualna oblast ima prav, da je treba pogledati za kaj se porablja naš denar na RTV ter kdo dela in kdo samo tahanira. A ne na tak način kot so se lotili. Tudi prejšnja oblast ga je lomila, zato imamo sedaj to, kar imamo. Srce mi bije na levi, ampak treba je pogledati kaj delajo in biti kritičen do vseh enako.
Odgovori
+2
4 2
Polkavalčekrokenrol
12. 10. 2026 16.47
ni problem kdo tahanira,oni hočejo objektivno poročanje nekako tako kot 24kur,to jih peče,prejšnji so ga lomli zdajšnji pa niso še ničesar naredili razen nafto podražili in tanjo spodrezali
Odgovori
0 0
royayers
12. 10. 2026 16.34
Janša, naj to nekdo, ki ima/če ima, vsaj malo razuma, ali kmečke pameti, pove, da ste zakonodajni referendum izgubili!
Odgovori
+0
5 5
Polkavalčekrokenrol
12. 10. 2026 16.48
čez teden bo rekel da so zmagali tako kot je na volitvah
Odgovori
0 0
KatiFafi
12. 10. 2026 16.32
Res bi bilo potrebno raziskat vso korupcijo, ki jo je razgalila Black Cube. Black Cubu pa dodat finančna sredstva, da še naprej ujamejo lopove na limance.
Odgovori
+6
8 2
spehinprsut
12. 10. 2026 16.51
Točno tako, ravno tako kot bi bilo to potrebno v zvezi s poslovanjem družbe GEN-I, ki jo je pred vstopom v politiko vodil Golob. Naj se vse preišče. Ampak žal je večina volila, da ne.
Odgovori
0 0
bandit1
12. 10. 2026 16.32
Pa speljte se vidite da vas nihče ne prebavlja več. Kje imate kocko skrito, morda bo ona kaj odkrila.
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+1
6 5
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