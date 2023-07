SDS z zahtevkom zamika časovnico dolgotrajne oskrbe

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke je v državnem zboru vložila zahtevek za ponovno odločanje o vrsti zakonodajnega postopka v obravnavi zakona o dolgotrajni oskrbi, s tem pa se spreminja tudi načrtovana časovnica postopka in uveljavitve zakona. SDS namreč sklepu predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič , da se predloga zakona o dolgotrajni oskrbi in novele zakona o socialnem varstvu obravnavata po nujnem postopku.

Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi opredeljuje pravice in določa, da bodo sredstva za izvajanje prišla iz državnega proračuna, od 1. julija 2025 pa tudi z obveznim prispevkom. Proračunska sredstva za zagotavljanje pravic in razvoj sistema so zagotovljena v proračunskih dokumentih za leti 2024 in 2025, navaja ministrstvo za solidarno prihodnost kot pripravljavec zakona. Od 1. julija 2025 pa bodo sredstva prišla tudi z obveznim prispevkom za dolgotrajno oskrbo. Delodajalci in delojemalci ga bodo plačali v višini enega odstotka bruto plače, upokojenci pa v višini enega odstotka od neto pokojnine.

Predlog novele zakona o socialnem varstvu, ki je povezan s predlogom zakona o dolgotrajni oskrbi, pa predvideva kadrovsko štipendiranje na področju socialnega varstva.