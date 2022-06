Največja opozicijska stranka SDS znova predlaga obvezno testiranje funkcionarjev na prepovedane droge. V koalicijskih vrstah so do predloga zakona, ki predvideva testiranje enkrat letno, skeptični. Vsak poseg v telo je osebna odločitev posameznika, pravijo poslanci Gibanja Svoboda. Problem niso droge, ampak politične vizije nekaterih strank, pa so prepričani v Levici.