SDS zahteva izredno sejo DZ za odpravo pomanjkljivosti zakona o dolgotrajni oskrbi

Poslanska skupina SDS predlaga, da se na izredni seji DZ sprejme sklep, da vlada državnemu zboru v sprejem pošlje spremembe in dopolnitve zakona o dolgotrajni oskrbi najkasneje do 30. junija, so sporočili iz SDS.

Ob tem so spomnili, da je vlada Janeza Janše v času epidemije covida-19 pripravila predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, s katerim bi vsem državljanom, ki zaradi bolezni, starosti, poškodb ali invalidnosti ne zmorejo več samostojno poskrbeti zase, zagotovili pogoje za dostopno, kakovostno, varno in celovito obravnavo in oskrbo. Koalicija strank Gibanja Svobode, SD in Levice pa je kmalu po prisegi vlade Roberta Goloba napovedala spremembo že veljavnega zakona o dolgotrajni oskrbi.

"Namesto da bi nadaljevala priprave na vzpostavitev sistema s 1. 1. 2023, je v javnosti začela širiti informacije, da je zakon neizvedljiv," so navedli. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pred poletjem 2022 pripravilo novelo zakona, s katero so uveljavitev posameznih pravic v okviru dolgotrajne oskrbe zamaknili za leto dni.