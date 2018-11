SDS zahteva, naj Slovenija zavrne dogovor ZN o migracijah

V NSi so medtem na Twitterju pojasnili, da njihova poslanska skupina ob sklicu izredne seje predlaga sprejem naslednjega priporočila: DZ priporoča vladi, da v institucijah EU in ZN spodbuja iskanje rešitev za odpravljanje vzrokov migracij v izvornih državah.

Predlagajo tudi, naj državni zbor priporoči vladi, da o vseh mednarodnih aktih, ki na kakršenkoli način obravnavajo meddržavne migracije, predhodno seznani slovensko javnost z uradnim besedilom takšnega mednarodnega akta v izvornem in slovenskem jeziku ter z njimi predhodno seznani DZ in upošteva njegova stališča.

Poslanci SDS, NSi in Slovenske nacionalne stranke (SNS) v zahtevi za izredno sejo predlagajo, naj DZ vladi priporoči, da nasprotuje dogovoru o migracijah v okviru sodelovanja v vseh mednarodnih organizacijah in v okviru kakršnegakoli mednarodnega sodelovanja. "Torej, ne le, da od dogovora odstopi, temveč tudi, da vlada aktivno nasprotuje sprejemu tega dokumenta," je pojasnil Grims.

Dodal je, da vse več držav odstopa od te deklaracije. Kot prve so to storile ZDA in Madžarska, odstopajo tudi slovenske sosede, to je že storila Avstrija, hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović pa je povedala, da dogovora ne bo nikoli podpisala. Velika verjetnost je, da bo odstopila tudi Italija, je dejal poslanec SDS.

V Slovenski demokratski stranki (SDS) dogovoru Združenih narodov o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, ki ima po njihovem mnenju zavajajoč naslov, med drugim nasprotujejo, ker "vse migrante izenačuje med seboj in tako na dolgi rok odpravlja meje držav", je dejal poslanec SDS Branko Grims .

V Evropo je v prvih desetih mesecih leto s preko Sredozemskega morja prispelo 100.630 migrantov in beguncev. S tem je bila že peto leto zapored presežena številka 100.000 nezakonitih migrantov in beguncev na tej begunski poti, je objavila Mednarodna organizacija za migracije, a hkrati navedla, da je bil ta prag v preteklosti presežen mnogo prej.

Na spletu pa se je v zadnjih dneh pojavila tudi peticija, katere podpisniki pozivajo k "preklicu že podpisane marakeške politične deklaracije z dne 3. maja 2018 in zahtevi po odstopu od globalnega dogovora ZN za varne in urejene migracije". Po navedbah na spletni strani pravapeticija.com so pod njo doslej zbrali že skoraj 6000 podpisov.

Dogovor, katerega pripravo je Slovenija podprla, sicer po navedbah slovenskega zunanjega ministrstva poudarja suvereno pravico držav, da same oblikujejo lastne migracijske politike. Je pravno nezavezujoč dokument in ne prinaša novih mednarodnopravnih obveznosti, pač pa temelji na že obstoječih mednarodnopravnih instrumentih. Decembra bo v Marakešu sprejet z aklamacijo, in ne s podpisom.

Glavna destinacija je letos Španija, kamor je do 4. novembra nezakonito prispelo dobrih 49.000 ljudi oziroma slaba polovica vseh, ki so se proti Evropi odpravili prek Sredozemlja. Sledi Španija z nekaj manj kot 28.000 prišleki, v Italijo pa jih je prispelo nekaj več kot 22.000. V poskusu prečkanja Sredozemskega morja je letos umrlo najmanj 1989 ljudi, kažejo podatki IOM.

V enakem obdobju lani je Evropo po morski poti doseglo slabih 155.000 nezakonitih migrantov in beguncev, umrlo jih je skoraj 3000. Prag 100.000 nezakonitih prihodov je bil lani presežen v juniju, leta 2016 pa že v februarju. V celotnem letu 2016 je Evropo prek Sredozemlja doseglo skoraj 338.000 ljudi, navajajo na spletni strani organizacije.

Italijanske oblasti so objavile tudi podatke o narodnosti nezakonitih migrantov in beguncev, ki so do konca oktobra iz Severne Afrike dosegli Apeninski polotok. Večina jih je bila Tunizijcev, skoraj 5000, in ti so verjetno v večini primerov prišli prek svoje države.

Prek Libije so v Italijo prispeli predvsem Eritrejci in Sudanci, prek Zahodne Afrike pa državljani Gvineje, Malija, Slonokoščene obale in Nigerije, pri čemer pa so številke mnogo nižje kot v preteklih letih, poudarjajo pri IOM. Med nezakonitimi prišleki prednjačijo tudi Pakistanci, Alžirci in Iračani.

Visoki komisariat ZN za begunce (UNHCR) je medtem sporočil, da je od januarja med prečkanjem Sredozemskega morja umrlo več kot 2000 migrantov. "Število življenj, izgubljenih v Sredozemlju, v letošnjem letu je zdaj preseglo 2000," je dejal tiskovni predstavnik te organizacije Charlie Yaxley. Po njihovih podatkih je v Evropo po tej poti letos prispelo 105.000 migrantov in beguncev.