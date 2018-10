SDS zahteva od vlade, da finančno opredeli ukrepe iz koalicijske pogodbe

Logar je dodal, da upa, da bo vlada oceno fiskalnega sveta"razumela kot pomoč , da lahko razloži, kaj je z ukrepi mislila," tudi on je ob tem opozoril na"celo vrsto nedorečenosti in ukrepov", ki so navedeni v koalicijski pogodbi.

SDS predlaga naj komisija vlado pozove, da se ta v 15 dneh opredeli do ocene fiskalnega sveta, ki je ugotovil, da bi dosledno izvajanje ukrepov, navedenih v koalicijski pogodbi lahko vodilo v oddaljevanje od srednjeročnega fiskalnega cilja in zagotavljanja vzdržnih javnih financ. Vlada naj tudi izračun a finančne učinke ukrepov iz koalicijske pogodbe v 30 dneh od potrditve sklepa na komisiji. Ukrepov, ki jih ne more tako opredeliti, naj najprej vsebinsko in časovno doreče, nato pa oceni finančne posledice. Fiskalni svet je namreč v svoji oceni sicer med drugim zapisal tudi, da je večina ukrepov koalicijske pogodbe vsebinsko in terminsko nedorečenih.

Spomnimo, da je, še posebej gospodarstvenike, najbolj razburila napoved da se bo osebne prihodke iz kapitala in rent vključilo v osnovo za odmero dohodnine. Na to temo se je sestal tudi odbor DZ za gospodarstvo in razpravljal o gospodarskih ukrepih, zapisanih v koalicijski pogodbi. Ti so po oceni opozicije škodljivi in uničujoči za slovenske podjetnike: "Koalicijska pogodba, ki so jo dogovorile stranke LMŠ, SD, SMC, Levica, SAB in DeSUS, prinaša predvsem nerazumne dodatne nove obdavčitve za gospodarstvo, zato je med podjetniki vzbudila začudenje in ogorčenje," je opozorila Suzana Lep Šimenko iz SDS. "Si predstavljate, da bi v ZDA na takšen način postopali proti podjetnikom," je pa je vprašal Jernej Vrtovec iz NSi. Če bo denimo uresničena zaveza iz koalicijske pogodbe o vključitvi osebnih prihodkov iz kapitala in rent v osnovo za odmero dohodnine, bodo morali podjetniki plačati skoraj 60 odstotkov davka, je izračunal.

Na drugi strani vlada obljublja, da noben ukrep ne bo sprejet brez dogovora. Državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Aleš Cantarutti je zatrdil, da se vlada zaveda pomena razvoja gospodarstva, za krepitev njegove konkurenčnosti pa da je pomembno predvsem primerno poslovno okolje. Medtem ko je poslanka SMC Mateja Udovčpoudarila, da so koalicijsko pogodbo sklenili z vso resnostjo in jo bodo kot takšno tudi izvrševali, pa je Cantarutti dejal, da ta dokument predstavlja usmeritev za delovanje vlade."Ne bo ukrepov, ki bi zmanjševali konkurenčnost slovenskega gospodarstva, nič ne bo sprejeto čez noč," je dejal.

Tudi državna sekretarka na finančnem ministrstvu Mateja Vraničar Erman je zagotovila, da so v koalicijski pogodbi navedene usmeritve in ne konkretni ukrepi. "Konkretni ukrepi bodo dogovorjeni v dialogu, ki je že vzpostavljen, v njem pa sodelujejo vsi deležniki," je dejala. Na davčnem področju bodo sicer po njenih besedah potrebne spremembe predvsem v smeri razbremenitve stroškov dela, prenove sistema obdavčitve nepremičnin ter poenostavitve in informatizacije postopkov.

Predloge iz koalicijske pogodbe je zagovarjal tudi Luka Mesec iz Levice. "Podjetniki morate vedeti, da ste od države nekaj dobili, zato ji morate tudi nekaj dati." Spomnil jih je, da so si pred leti zagotovili izločitev prihodkov od kapitalskih dobičkov in rent iz obdavčitve z dohodnino, dosegli pa tudi eno najnižjih efektivnih stopenj davka na dobiček. "Zdaj pa bi od države radi še več olajšav. Ne more vam jih dati,"je dejal.

Po štirih urah razprave odbor ni podprl nobenega od predlaganih priporočil vladi.

Gospodarski minister s strokovnim svetom o gospodarskih ukrepih vlade