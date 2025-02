SDS zahteva opravičilo Goloba in Sukičeve, oba ostajata kritična

Odzvali so se v poslanski skupini SDS in zatrdili, da takratna vlada pod vodstvom SDS ni znižala niti odmernega odstotka niti pokojnin. "Z ZPIZ-2 smo zaustavili padec pokojnin in mnoge upokojence ubranili pred revščino. Oboje bi namreč prinesel predhodni zakon, sprejet v času vlade Antona Ropa ," pravijo.

V četrtkovi oddaji 24UR ZVEČER je premier izpostavil, da je bila v lanskem letu rast pokojnin 8,8 odstotka, letos pa da so se dvignile še za 4,5 odstotka. "Ta rast je trajna, ne gre za enkraten bombonček," je poudaril. Zatrdil je, da rast pokojnin v zadnjih dveh letih bistveno presega rast življenjskih stroškov in inflacije ter da se tako položaj upokojencev zaradi politik te vlade izboljšuje.

Dodali so, da to piše tudi v dokumentu Vpliv odmernih odstotkov v posamičnem obdobju in drugih elementov, ki vplivajo na višino pokojnin Marjana Papeža, direktorja Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje: "Po skoraj desetih letih od uveljavitve ZPIZ-2 nekateri še ne razumejo, da je šlo samo za matematični preračun in še vedno se celo v Državnem zboru RS (žal tudi na Svetu zavoda) slišijo izjave, da so se odmerni odstotki znižali za več kot 20 odstotkov in posledično tudi pokojnine, kar seveda ne drži, ker je odmerni odstotek 57,25 enak 78 in odmerni odstotek 63,5 enak 86,7.".

"V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke od predsednika vlade RS zahtevamo pisno opravičilo za izrečeno laž. V kolikor tega ne bo storil, bomo v Državni zbor RS vložili interpelacijo o delu vlade, da zadeve razčistimo na seji državnega zbora," so zagrozili.

Po pojasnilu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) za STA se je odmerni odstotek z reformo iz leta 2012 matematično preračunal. Matematični preračun je bil po njihovih besedah potreben, ker je nova reforma prinesla nov način izračunavanja valorizacijskega količnika, ki se upošteva pri izračunu pokojninske osnove.

Valorizacijski količnik je torej zdaj ena, medtem ko se je pred tem spreminjal in bi denimo za leto 2013 znašal 0,732. S tem se povprečna mesečna osnova iz leta pred letom uveljavitve pravice do pokojnine za izračun pokojninske osnove upošteva v dejanskem znesku in ne zmanjšanem, kot je to bilo po reformi iz leta 1999.

Ali drugače: Skladno s pokojninsko reformo iz leta 1999 bi odmerni odstotek za moške za 40 let pokojninske dobe leta 2013 znašal 78 odstotkov. Po pokojninski reformi, ki so jo v DZ leta 2012 sprejeli brez glasu proti, pa je bil odstotek za odmero pokojnine določen precej nižje, pri 57,25 odstotka. A ker je valorizacijski količnik znašal ena, je po reformi 2012 izračunani odmerni odstotek ustrezal dejanskemu odstotku iz reforme pred tem, izhaja iz pojasnil Zpiza za STA.

Opravičilo zahtevajo tudi od Sukičeve

So pa v poslanski skupini SDS izpostavili tudi izjave podpredsednice državnega zbora, poslanke Levice Nataše Sukič, ki naj bi prav tako lagala in zavajala. "Stranka Levica ravnokar pripravlja pokojninsko reformo, s katero bo bistveno popravila odmero za pokojnino, ki jo je kdo najbolj strmo spustil navzdol? Ja, minister Vizjak pod Janševo vlado: iz 76,5 odstotka na sramotnih 57,25. In od takrat dalje armado, armado revnih upokojencev," je, kot pravijo v SDS, dejala 7. februarja v oddaji Odmevi.