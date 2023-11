SDS zahteva sklic izredne seje DZ zaradi migracij in varnosti

V SDS ocenjujejo, da vlada Roberta Goloba na tem področju "ni sposobna zagotoviti varnosti in zakonitosti na meji" . V stranki pri tem navajajo podatek, da se je število nezakonitih prehodov meje v zadnjem letu povečalo. "Od 1. januarja 2023 do 30. septembra 2023 je Policija zaznala 44.751 nezakonitih vstopov, v istem obdobju 2022 pa 18.433 nezakonitih vstopov. Najpogosteje so bili obravnavani državljani Afganistana, Maroka in Pakistana." Omenjajo tudi ugotovljeno večje število dejanj zoper premoženje in telo ter spolno nedotakljivost.

Pri tem predlagajo, da DZ sprejme pet sklepov, med njimi okrepitev prisotnosti policijskih patrulj na kritičnih mejnih točkah, krepitev aktivnosti za preprečitev povečanja nezakonitih migracij in sprejetje ukrepov za učinkovitejše varovanje državljanov in njihovega premoženja. Prav tako vlado pozivajo, naj to ukrene s pomočjo drugih držav EU "zaradi povečanega števila nezakonitih migracij na balkanski poti z namenom organizirati močne mejne sile za pomoč Republiki Hrvaški pri varovanju zunanjih meja Evropske unije". SDS se tudi zavzema za odpravo lanskega sklepa, na podlagi katerega se je Vlada Republike Slovenije odločila, da sprejme 50 državljanov Turčije ali Afganistana.

Slovenija je 21. oktobra začela uvajati začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Razlog za to pa je poleg migracij tudi stanje na Bližnjem vzhodu in nevarnost terorizma. Začasni nadzor naj bi sprva trajal 10 dni, vendar ga je vlada nato podaljšala za 20 dni, in sicer do 19. novembra.