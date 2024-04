SDS zahteva sklic izredne seje zaradi poslovanja Gen-I in Star Solar

Zahtevo je državni svet sprejel marca, a je predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič po vložitvi napovedala, da je v primeru, da bo zakonodajno-pravna služba ugotovila pomanjkljivosti, na dnevni red ne bo uvrstila in bo zahtevala njeno dopolnitev. Ker je omenjena služba ocenila, da je "opredelitev in obrazložitev javnega interesa preveč splošna, nedoločna in pomanjkljiva ter ne dosega zahtevanega standarda opredelitve javnega interesa", je dopolnitev zahtevala, a v državnem svetu nanjo niso pristali.

Po neuspelem predlogu za širitev dnevnega reda tokratne redne seje DZ je skupina poslancev SDS s prvopodpisano Jelko Godec danes vložila zahtevo za sklic izredne seje, na kateri bi kot edino točko obravnavali zahtevo državnega sveta za ustanovitev preiskovalne komisije.

Kot so navedli v SDS, nesporno obstajajo razlogi za obravnavo akta o odreditvi parlamentarne preiskave, saj poslovnik o parlamentarni preiskavi določa, da predsednica DZ uvrsti zahtevo za uvedbo parlamentarne preiskave na dnevni red prve naslednje seje DZ, če je predlog vložen najkasneje 30 dni pred to sejo. Ob tem so spomnili, da je državni svet zahtevo za uvedbo parlamentarne preiskave vložil 21. marca letos.

Po mnenju SDS prav tako ni nobenega pravnega razloga, da DZ ne pripravi akta o odreditvi parlamentarne preiskave na podlagi zahteve državnega sveta.

V največji opozicijski stranki so prepričani, da so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih določajo ustava, zakon o parlamentarni preiskavi, poslovnik DZ in poslovnik o parlamentarni preiskavi, da se predlog akta o odreditvi parlamentarne preiskave poslovanja podjetij Gen-I in Star Solar ter financiranja Gibanja Svoboda obravnava na izredni seji.

Pod zahtevo za sklic izredne seje DZ so se podpisali vsi poslanci SDS, z izjemo Eve Irgl, Anžeta Logarja in Dejana Kaloha.