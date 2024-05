SDS zahteva sklic izredne seje: 'Priča smo razgradnji sistema'

Kmalu bo minilo dve leti, odkar je zaprisegla vlada pod vodstvom Roberta Goloba, poslanska skupina SDS pa ob tem zahteva sklic izredne seje Državnega zbora. Kot pravijo, "zdravstveni sistem razpada, priča smo stavkovnemu valu". Stavkajo namreč zdravniki, sodniki, tožilci, upravni delavci in še mnogi drugi, so dodali in se ob tem sprašujejo: "Je to ta boljša prihodnost, o kateri je govoril ob zaprisegi?"

SDS zahteva sklic izredne seje, obravnavali pa bi priporočila vladi ob drugi obletnici delovanja. Kot so navedli v SDS, so po "začetnih obljubah in najavah vseh mogočih reform, visokoletečih besedah o povečanju investicij, o večji učinkovitosti, o boljšem črpanju evropskih sredstev, priča razgradnji sistema". Prepričani so namreč, da sedanja vlada deluje na način, da je vse, kar je bilo sprejeto v času vlade Janeza Janše, treba razveljaviti. Kot primer so navedli Zakon o dohodnini in znižanje splošne olajšave. "Tako bo delavec s povprečno plačo dobil kar 664 evrov manj neto plače na leto," so kritični. Poleg tega so ukinili Urad RS za demografijo, izvajanje Zakona o dolgotrajni oskrbi so zamaknili za eno leto.

Poleg vseh zaustavljenih infrastrukturnih projektov, pišejo v SDS, med katere prištevajo tudi projekte, sofinancirane iz EU sredstev, Golobovo vlado najbolj zaznamuje "brutalno kadrovanje na vseh ravneh javnega sektorja v zgodovini samostojne Slovenije", pišejo v zahtevi za sklic, pod katero je prvopodpisana Jelka Godec. Izpostavili so tudi energetsko krizo, ki jo je Golobova vlada reševala z izgradnjo velikih sončnih elektrarn. A s tem so omogočili megalomanske dobičke podjetij, ki ponujajo izgradnjo sončnih elektrarn na ključ, poudarjajo. "V času energetske krize smo v Sloveniji plačevali eno najdražjih cen električne energije," opozarjajo. Omenjajo dvig omrežnin, višje prispevne stopnje za zaposlovanje delavcev in omejevanje svobodne gospodarske pobude.

Kritik je deležna tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko, za katero pravijo, da v zadnjih dveh letih ni delala v dobrobit slovenske kulture in njenih ustvarjalcev, "ampak zgolj za izvrševanje levičarske agende, kot si jo zamišlja stranka Levica". Omenjene so obljube o zdravstveni reformi, ki so jih ob koncu leta 2022 dali v največji koalicijski stranki Gibanje Svoboda. Spremembe so se pojavile tudi v Zakonu o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ko je vlada uvedla t. i. obvezno "štempljanje". A kot pravijo v SDS, se je zakon izkazal za "neživljenjskega in nesmiselnega". Tudi kmetijskemu področju ne gre veliko boljše, so zapisali, koaliciji pa očitajo, da jim niso namenili nobene pozornosti. Kot enega izmed perečih problemov so označili nazadovanje Slovenije na Indeksu zaznane korupcije. Ob tem so spomnili na projekt Notar na daljavo, poslovanje preko podjetja Star Solar, d. o. o., posle v povezavi z GEN-I ter ravnanje ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh pri nakupu računalnikov za 6.500.000 evrov.