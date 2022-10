SDS zahteva varnostno strategijo, Pahor poziva k dvigu politične kulture

"Državni zbor naj vsakemu poslancu nemudoma zagotovi varno pot od parkirnega mesta v garažni hiši do svoje pisarne. V okolici hrama demokracije pa je treba začrtati celovito varnostno strategijo," tako po odmevnih fizičnih napadih na civilno-družbeno aktivistko Niko Kovač in poslanca Branka Grimsa, zahtevajo v Janševi SDS. Primera je komentiral tudi predsednik republike Borut Pahor, ki rešitev za spiralo fizičnega in besednega nasilja vidi v dvigu politične kulture.