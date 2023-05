SDS zahteval še višje pokojnine, DZ predlog zavrnil

DZ je danes na izredni seji o položaju upokojencev obravnaval predlog priporočil SDS, po katerih bi denimo letošnja izredna uskladitev pokojnin znašala 3,5 odstotka. Ker odbor DZ za delo ni podprl predloga, na izredni seji o njem niti niso glasovali.

V koaliciji so bili kritični do predlaganih priporočil, hkrati pa so poudarili aktivnosti vlade na obravnavanem področju. V SD so tako spomnili na predlog novele pokojninskega zakona, ki ga je vlada pripravila v četrtek. Med drugim uvaja zagotovljeno vdovsko pokojnino, ki bo znašala toliko kot zagotovljena pokojnina za 40 let delovne dobe, od novembra letos torej 700 evrov, kolikor za zagotovljeno pokojnino za takšno delovno dobo predvideva koalicijski sporazum, je dejal Soniboj Knežak iz SD.

"V svojih stiskah so na ulici primorani zbirati podpise zato, kar so si v resnici s svojim delom in vplačilom v pokojninsko blagajno tudi zaslužili. Obstaja upanje, da ta vlada odstopi. Za lepšo in boljšo prihodnost naše domovine in vseh, ne samo nekaterih privilegiranih državljanov. Nikoli več vlade Roberta Goloba," je v DZ dejala Karmen Furman, poslanka SDS.

Igor Feketija, državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, pa je pojasnil stališče večine: "Temeljni razlog za nasprotovanje predlogu izredne uskladitve je, da ni učinkovit za naslavljanje najbolj perečega problema. To je revščina med upokojenci. Če nas skrbi revščina med upokojenci, ne moremo prejemnikom najvišjih pokojnin izplačati 3,5-krat več kot prejemnikom najnižjih pokojnin. Zato vlada temu predlogu nasprotuje."