SDS zapušča tudi poslanec Dejan Kaloh

Kot je dodal, je njegov izstop zorel že dalj časa a ni v neposredni povezavi z nobenim novim političnim podjemom. "Sta pa napoved stranke politične širine in torkov pogovor z dr. Anžetom Logarjem mojo odločitev pospešila," je razložil. Njegova bodoča poslanska prizadevanja, je dodal, bodo sicer še naprej usmerjena v "uspešno Slovenijo, ki jo bodo zaznamovali konkurenčno gospodarstvo, jasne perspektive za mlade, dostojno življenje za starejše in splošna blaginja celotnega prebivalstva".

V pismu predsedniku SDS Janezu Janši pa je med razlogi za svoj izstop navedel ravnanje mariborskega lokalnega odbora, ki ga je nekoč vodil. Odbor je namreč na zadnji seji celo razpravljal, da bi ga morali izključiti iz stranke, je navedel. "To je sodu dokončno izbilo dno. Napadi s strani lokalnega odbora, potem ko nisem bil več predsednik, so bili do aktualnega poslanca in do dolgoletnega člana SDS nerazumni in zavržni ter so naredili nepopravljivo škodo," je poudaril v pismu.

Kot je še dodal, njegove lojalnosti do "politične družine" ni bilo nikoli treba preizpraševati. "A lojalnost mora seveda biti vedno vzajemna. Takšna lojalnost je ključ za moč in stabilnost vsake organizacije in družine. Brez tega so razhodi neizbežni," je še zapisal. Janši se je zahvalil za vse priložnosti in "politično šolo, ki je včasih bila težka, a me je skalila v trdoživega politika".

Kalohov izstop iz SDS sledi izstopu poslanskih kolegov Anžeta Logarja in Eve Irgl. Odločitev je sprejel po torkovem pogovoru z Logarjem o tem, "komu in čemu bo ta nova stranka, ki je zdaj v ustanavljanju, alternativa". "Logarja cenim kot sposobnega poslanca, ga tudi v končni fazi vidim kot nekoga, ki bo v prihodnosti definitivno pomemben politični faktor na tem našem političnem zemljevidu," je dejal v ponedeljek. Njegova odločitev pa prihaja tudi po tem, ko ga SDS v kandidacijskih postopkih, ki so jih nedavno odprli, ni evidentirala kot kandidata za poslanca na naslednjih parlamentarnih volitvah.