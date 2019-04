Zaradi domnevnih zlorab v pravosodju SDS zahteva izredno sejo

Kot primere, v katerih naj bi prišlo do zlorab v sodnih postopkih, v SDS navajajo primer Patria, primer številnih, večinoma na sodišču padlih postopkov zoper nekdanjega mariborskega župana Franca Kanglerja , in primer nekdanjega poslanca SD Andreja Magajne . Tega je tožilstvo preganjalo zaradi domnevnega posedovanja pornografskega gradiva z mladoletnimi osebami, a ga je sodišče obtožb oprostilo.

Poslanka SDS Anja Bah Žibert je na današnji novinarski konferenci povedala, da izredno sejo državnega zbora zahtevajo, da bi med drugim "našli pot iz blata, v katerem se je znašlo pravosodje". Menijo namreč, da v sodnih postopkih prihaja do številnih zlorab, pa tudi do pritiskov na neodvisne odločitve sodnikov. "Tema je zelo pomembna ter terja konkretne odgovore in ukrepe," je dejala.

Kot primer nedopustnih pritiskov na sodne odločitve pa v SDS navajajo sojenje Milku Noviču, v katerem je sodnik Zvjezdan Radonjić, ki mu je izrekel oprostilno sodbo, opozoril na številne pritiske, da bi sodil, "kot je treba", in da bi Noviča obsodil. Med drugim je sodnik kot pritiske navedel zahteve za njegovo izločitev, predlog vodje Specializiranega državnega tožilstva Harija Furlana predsedniku okrožnega sodišča, naj zoper sodnika uvede disciplinski postopek, in domnevne obiske ene izmed sodnic, ki naj bi Radonjića prepričevala, naj Noviča obsodi. Na okrožnem sodišču so v zvezi z zahtevami za izločitev in predlogom Furlana ocenili, da ni šlo za nedopusten pritisk na sodnika, glede navedb sodnika o domnevnih obiskih sodnice pa so na sodišču povedali, da jih ni bilo mogoče preveriti.

Po besedah Bah Žibertove vsi navedeni primeri kažejo, da je izredna seja DZ na to temo nujna, posebej ker se ne moremo zanašati, da bo krivice popravljalo Evropsko sodišče za človekove pravice. "Red je treba vzpostaviti doma in hkrati zgraditi zaupanje v naše pravosodne organe," je dejala. Skrbi jo tudi, da se na primer Novič ni odzval predsednik republike Borut Pahor in pa to, da je bilo iz odziva ministrice za pravosodje Andreje Katič razbrati, da nujnih ukrepov ministrstva v tem primeru ne bo.

V SDS zato DZ predlagajo, naj na izredni seji sprejme priporočilo vladi, da v sodelovanju s policijo in vrhovnim državnim tožilstvom opravi analizo vseh postopkov v primeru Novič in drugih podobnih primerih ter na podlagi ugotovitev predlaga zakonske spremembe, ki bodo v večji meri preprečevale kršitve človekovih pravic. DZ naj vrhovnemu sodišču priporoči, da opravi analizo vseh postopkov sojenja v primerih Patria, Kangler in Magajna ter po potrebi predlaga ustrezne zakonske rešitve. Prav tako v SDS predlagajo, naj vrhovno sodišče in državno tožilstvo opravita temeljito analizo navedb sodnika Radonjića v primeru Novič ter v okviru svojih pristojnosti ukrepata zoper odgovorne.