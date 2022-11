SDS zaradi fizičnega napada na Grimsa zahteva nujno sejo odbora

Poslanska skupina SDS predsednico odbora DZ za kulturo Tamaro Vonta poziva naj v najkrajšem času skliče nujno sejo odbora, na kateri bi obravnavali stopnjevanje sovražnosti, spodbujanja nasilja in napade proti posameznikom na podlagi njihovih vrednot. To se jim zdi nujno zaradi fizičnega napada na poslanca SDS Branka Grimsa.

Tamaro Vonto pozivajo naj upošteva poslovniška določila pri sklicevanju sej odbora za kulturo, saj so nanjo že 9. novembra naslovili zahtevo za sklic nujne seje. Poslovnik DZ namreč določa, da mora biti seja izvedena v 14 dneh po vložitvi zahteve poslanske skupine, je spomnila vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec. Do današnjega dne, torej 14 dni po vložitvi, do sklica seje še ni prišlo, je zapisala Godčeva. V SDS zahtevajo sklic seje, na kateri bi obravnavali dejanja na področju medijev in kulture, ki načrtno stopnjujejo sovražnost, spodbujajo nasilje in napade proti posameznikom na podlagi njihovih vrednot, prepričanj ali svetovnega nazora.

icon-expand Branko Grims FOTO: Bobo

Poslanska skupina meni, da je problematika potrebna razprave zaradi fizičnega napada na "našega poslanca Branka Grimsa pred državnim zborom konec oktobra in zaradi verbalnih napadov, žaljenja in pljuvanja poslank in poslancev, menimo, da je skrajni čas za skupno in hitro ukrepanje".