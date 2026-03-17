SDS zaradi navedb o srečanju z Black Cube napoveduje tožbe

"Po ogledu včerajšnje novinarske konference v organizaciji Nike Kovač in ostalih smo v SDS zadevo predali odvetnikom, da zoper avtorje lažnih obtožb pripravijo kazenske in odškodninske tožbe," je na svojem družbenem omrežju sporočila največja opozicijska stranka. Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač je ob robu novinarske konference nevladnih organizacij, kjer so pozvali k udeležbi na volitvah, dejala, da imajo čisto vest in predstavljajo dejstva, zato jih "lahko tožijo za karkoli želijo". "Mislim, da ljudje niso neumni, včeraj je bilo javno potrjeno s strani pristojnih institucij, da so bili ti ljudje v Ljubljani večkrat, potrjeno je bilo, da je letalo pristalo," je izpostavila. Prepričana je, da bodo ljudje znali prepoznati, da gre pri tem za vmešavanje tajne zasebne izraelske agencije v slovenske volitve.

Tiskovna konferenca o poročilu o dejavnosti tuje obveščevalne agencije FOTO: Bobo

Poslovni sestanki pod krinko

Predvolilno dogajanje v Sloveniji, zaznamovano z vrsto anonimno objavljenih posnetkov znanih Slovencev, med njimi nekdanje ministrice Dominike Švarc Pipan in odvetnice Nine Zidar Klemenčič, s poslovnih sestankov v tujini, ki so se izkazali za lažne, tja so jih zvabila podjetja, ki ne obstajajo, je namreč v ponedeljek dobilo še nove razsežnosti. Skupina posameznikov iz nevladnih organizacij in novinar Mladine Borut Mekina pa so v ponedeljek razkrili, da naj bi se v Sloveniji v minulih mesecih mudili sodelavci zasebne tuje obveščevalne službe Black Cube, ki naj bi se po njegovih virih 22. decembra sestali s predsednikom SDS Janezom Janšo. Prav Black Cube že leta uporablja metodo prikritega snemanja v obveščevalnih akcijah po svetu. Na letalu, ki je takrat priletelo v Slovenijo, naj bi bile štiri osebe, med njimi tudi Dan Zorella in Giora Eiland. Četverica naj bi se pri Janši zadržala štiri ure. Tri mesece pozneje so v Sloveniji zakrožili videoposnetki domnevnih prisluhov, ki spominjajo na metodo, ki jo to podjetje že vrsto let uporablja v političnih in obveščevalnih akcijah.

Nadzor Knovsa

Navedbe o delovanju tujih obveščevalcev pri nas so spodbudile tudi skupino parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), da je na sedežu Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) in Generalne policijske uprave (GPU) opravila nadzor glede poskusov vplivanja tujih služb na volitve, je na X sporočil predsednik Knovsa Janez Žakelj (NSi). Po njegovih navedbah na Sovi niso potrdili navedb z novinarske konference. A sta njegovo izjavo člana Knovsa Teodor Uranič (Svoboda) in Nataša Sukič (Levica) označila za manipulativno. Kot je neuradno izvedelo več medijev, je Sova potrdila, da so bili štirje predstavniki izraelskega podjetja Black Cube lani res v Sloveniji. Članom Knovsa naj bi Sova povedala tudi njihova imena. Naj pa Sova ne bi imela podatkov o tem, ali so se predstavniki zasebnega izraelskega obveščevalnega podjetja Black Cube res sestali z Janšo.

SDS bi podjetju postavil spomenik sredi Ljubljane

Predsednik stranke Janez Janša pa je v ponedeljkovem soočanju na POP TV zanikal, da bi se sestajal s tujimi agenti. "Lahko pa mirno povem, da poznam nekoga od teh, ki se tukaj omenja. In verjetno obstaja kakšen posnetek, ker gre za osebo, ki je bila pred mislim da 25 leti svetovalec za nacionalno varnost, če se ne motim, v laburistični izraelski vladi," je dejal Janša. V SDS so v ponedeljek navedli, da prvič slišijo za podjetje Black Cube, da pa bi jim morali postaviti spomenik sredi Ljubljane. "Če so vso to korupcijo neslutenih razsežnosti namesto domačih preiskovalnih organov res razkrili oni, so slovenskim davkoplačevalcem prihranili na stotine milijonov evrov," so se na razkritja, v katerih so jih neposredno povezali s podjetjem Black Cube, odzvali v SDS.

