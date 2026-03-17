Slovenija

SDS zaradi navedb o srečanju z Black Cube napoveduje tožbe

Ljubljana, 17. 03. 2026 14.34 pred 20 minutami 4 min branja 34

Avtor:
M.P. N.L. STA
Soočenje Roberta Goloba in Janeza Janše

V SDS so napovedali, da bodo v povezavi z obtožbami o sodelovanju z zasebno tujo obveščevalno službo Black Cube oziroma srečevanju z njenimi predstavniki vložili več tožb. Kot so sporočili na družbenem omrežju X, so zadevo predali odvetnikom, ki bodo zoper avtorje obtožb pripravili kazenske in odškodninske tožbe.

"Po ogledu včerajšnje novinarske konference v organizaciji Nike Kovač in ostalih smo v SDS zadevo predali odvetnikom, da zoper avtorje lažnih obtožb pripravijo kazenske in odškodninske tožbe," je na svojem družbenem omrežju sporočila največja opozicijska stranka.

Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač je ob robu novinarske konference nevladnih organizacij, kjer so pozvali k udeležbi na volitvah, dejala, da imajo čisto vest in predstavljajo dejstva, zato jih "lahko tožijo za karkoli želijo".

"Mislim, da ljudje niso neumni, včeraj je bilo javno potrjeno s strani pristojnih institucij, da so bili ti ljudje v Ljubljani večkrat, potrjeno je bilo, da je letalo pristalo," je izpostavila. Prepričana je, da bodo ljudje znali prepoznati, da gre pri tem za vmešavanje tajne zasebne izraelske agencije v slovenske volitve.

Tiskovna konferenca o poročilu o dejavnosti tuje obveščevalne agencije
FOTO: Bobo

Poslovni sestanki pod krinko

Predvolilno dogajanje v Sloveniji, zaznamovano z vrsto anonimno objavljenih posnetkov znanih Slovencev, med njimi nekdanje ministrice Dominike Švarc Pipan in odvetnice Nine Zidar Klemenčič, s poslovnih sestankov v tujini, ki so se izkazali za lažne, tja so jih zvabila podjetja, ki ne obstajajo, je namreč v ponedeljek dobilo še nove razsežnosti.

Skupina posameznikov iz nevladnih organizacij in novinar Mladine Borut Mekina pa so v ponedeljek razkrili, da naj bi se v Sloveniji v minulih mesecih mudili sodelavci zasebne tuje obveščevalne službe Black Cube, ki naj bi se po njegovih virih 22. decembra sestali s predsednikom SDS Janezom Janšo. Prav Black Cube že leta uporablja metodo prikritega snemanja v obveščevalnih akcijah po svetu.

Na letalu, ki je takrat priletelo v Slovenijo, naj bi bile štiri osebe, med njimi tudi Dan Zorella in Giora Eiland. Četverica naj bi se pri Janši zadržala štiri ure.

Tri mesece pozneje so v Sloveniji zakrožili videoposnetki domnevnih prisluhov, ki spominjajo na metodo, ki jo to podjetje že vrsto let uporablja v političnih in obveščevalnih akcijah.

Nadzor Knovsa

Navedbe o delovanju tujih obveščevalcev pri nas so spodbudile tudi skupino parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), da je na sedežu Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) in Generalne policijske uprave (GPU) opravila nadzor glede poskusov vplivanja tujih služb na volitve, je na X sporočil predsednik Knovsa Janez Žakelj (NSi). Po njegovih navedbah na Sovi niso potrdili navedb z novinarske konference. A sta njegovo izjavo člana Knovsa Teodor Uranič (Svoboda) in Nataša Sukič (Levica) označila za manipulativno.

Kot je neuradno izvedelo več medijev, je Sova potrdila, da so bili štirje predstavniki izraelskega podjetja Black Cube lani res v Sloveniji. Članom Knovsa naj bi Sova povedala tudi njihova imena. Naj pa Sova ne bi imela podatkov o tem, ali so se predstavniki zasebnega izraelskega obveščevalnega podjetja Black Cube res sestali z Janšo.

SDS bi podjetju postavil spomenik sredi Ljubljane

Predsednik stranke Janez Janša pa je v ponedeljkovem soočanju na POP TV zanikal, da bi se sestajal s tujimi agenti. "Lahko pa mirno povem, da poznam nekoga od teh, ki se tukaj omenja. In verjetno obstaja kakšen posnetek, ker gre za osebo, ki je bila pred mislim da 25 leti svetovalec za nacionalno varnost, če se ne motim, v laburistični izraelski vladi," je dejal Janša.

V SDS so v ponedeljek navedli, da prvič slišijo za podjetje Black Cube, da pa bi jim morali postaviti spomenik sredi Ljubljane. "Če so vso to korupcijo neslutenih razsežnosti namesto domačih preiskovalnih organov res razkrili oni, so slovenskim davkoplačevalcem prihranili na stotine milijonov evrov," so se na razkritja, v katerih so jih neposredno povezali s podjetjem Black Cube, odzvali v SDS.

Janša je že zanikal, da bi se sestajal s tujimi agenti.
FOTO: Aljoša Kravanja

V inštitutu so danes izrazili ogorčenje nad takšnimi odzivi, glede enega izmed predstavnikov Black Cube Giore Eilanda, ki naj bi se srečal z Janšo, pa nanizali več podatkov. Kot so navedli, gre za dolgoletnega izraelskega častnika, nekdanjega vodjo izraelskega sveta za nacionalno varnost in člana svetovalnega odbora podjetja Black Cube. V inštitutu so navedli tudi, da je prav tako večkrat citiran v tožbi Južne Afrike proti Izraelu, omenja se ga kot arhitekta načrta genocida v Gazi.

Izpostavili so še, da kljub vedno vnovičnim javnim zagotovilom Black Cube, da ne delajo za izraelsko vlado in tamkajšnje politične akterje, dokumentirani dogodki tej trditvi oporekajo.

sds black cube tožba inštitut 8 marec

'Deset odstotkov': Janković bo tožil Nino Zidar Klemenčič

KOMENTARJI34

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

13klu?
17. 03. 2026 14.56
A če bo on tožil bo pa dvigal svojo pošto
frenk7
17. 03. 2026 14.56
Črna kocka bo spomenik janšizmu,.... in njihovemu domoljubju.
JanezAn
17. 03. 2026 14.56
Me je prav zanimalo, kako se bo kaj na razkrite informacije o obsežnih korupcijah v vladi, oglasila direktorica inštituta 8. marec. Se je in me je zelo razočaralo njeno politično izrazito pristransko mnenje, v katerem ni bilo nobene obsodbe na korupcijo v vladajoči politiki, zato pa cel kup obsodb na račun tistega, ki naj bi morda pripomogel k razkritju velikih kraj, zaradi katerih davkoplačevalci letno izgubljamo milijone, ali celo milijarde €. Prav tako Golob je razkritje poimenoval veleizdajo, za mene je veleizdaja npr. Litijska in podobne korupcijske afere, zagotovo pa ni veleizdajalec tisti, ki je razkril šokantno razsežnost korupcijske hobotnice v Sloveniji, prej bi rekli da bi bila domovinska dolžnost vsakega domoljuba, da takšna dejanja tako ali drugače razkrije.
Kr0ujem
17. 03. 2026 14.56
Udri.izmišlnujejo si da preusmerjo pzornost sam ns pa se zmer zanima tistih 10% ne kdo je snemal to je edina dobra stvar od vsega
Belištumf
17. 03. 2026 14.56
a ni Janez rekel..da sodisca delajo za leve..LEVEEEE..pa ima vlozenih vec tožb ko barbapapa 😅🤣🤣🤣.torej delajo za njega..ali ne?
vicente
17. 03. 2026 14.55
ma ni bilo black cube bilo je črna kocka neki dogovor o casinojih da bodo kocke z šahovnico,ker morajo plačat Thompsona
Necenzura
17. 03. 2026 14.55
Zakaj.. a ni to krivosodje.. koga ti zavajaš.. in to reče obsojenec.. nimaš niti malo sramu.. tisti ki te potpira se pa naj vpraša kaj je iz njim narobe🤮
Preprosti
17. 03. 2026 14.55
Krčmarjeva pa je bila pristranska na soočenju in to je čista manipolacija novinarstva žal...
devlon
17. 03. 2026 14.55
resnica itak nikogar ne zanima. glavno, da se vlagajo papirji, tozbe.., da se to svaljka po 'organih' in 'institucijah'. Ki nimajo imen in priimkov in so sami sebi namen. Aja..in, itak sem ze volil
Nikdar več
17. 03. 2026 14.54
Kot tožba Zokija Klemenčičeve, zdaj še tožba JJ...., Še Goloba čakam... Kako si želim, da se enkrat vsem tem ljudem neizpodbitno kaj dokaže. In pri politikih nobena zadeva ne bi smela zastarati.
patogen
17. 03. 2026 14.56
Jaz ti povem kaj bo. Zokijeva tožba za Nino bo uspela, Zoki bo pokasiral. Ivan Janezova tožba Nike, Mekine in Mukija, pa bo zavrnjena. Tako deluje pravna država. Kjer je Zoki tožnik in sodnik hkrati.
Belištumf
17. 03. 2026 14.53
5 dni do volitev...sodisca so pa polna tožb.10%, Judi...
13klu?
17. 03. 2026 14.53
Če bi bila pri nas pravna država se bi Janša v nedeljo v zaporu udeležil volitev
Kr0ujem
17. 03. 2026 14.57
Tud golob.litijska itd
Sl0venc
17. 03. 2026 14.52
Židi se srečujejo z diktatorjem Slovenije. To je Janša.
Slovenska pomlad
17. 03. 2026 14.50
Hahaha....pa na sodišču bodo morali govoriti resnico
Sl0venc
17. 03. 2026 14.53
Kdaj si videl resnico na sojenjih in kaznovanje politikov? Njim sojenja zastarajo.
jurist
17. 03. 2026 14.50
no, to, da je letalo pristalo v sloveniji pa res dokazuje zelo veliko. Če nika meni, da je s tem utemeljila svojo verzijo...
bohinj je zakon
17. 03. 2026 14.50
Oh, to bo še pestro. Volitve so v drugem planu. V ospredje prihajajo vsi možni agentje, tuji, domači, .....
enapi
17. 03. 2026 14.49
A bodo zdaj poštni nabiralnik povečali?
Frzenk
17. 03. 2026 14.49
evo ga....ko nima argumentov gre v tožbe....videno stokrat
sabro4
17. 03. 2026 14.48
Puklasti ima isti oufit kot Sataniahu, ni kaj zgledi vlečejo
marmilan
17. 03. 2026 14.48
lopov bi tožil, to je lahko samo v banana republiki.
ptuj.si
17. 03. 2026 14.50
Lopov Janković?
