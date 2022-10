SDS zbral dovolj podpisov za razpis treh referendumov

"Zbrali smo 157.138 pravilno overjenih podpisov na upravnih enotah," je sporočil prvak SDS Janez Janša. S tem so zbrali dovolj podpisov za zahteve za tri referendume. Kot je podrobneje navedel, so 52.182 podpisov zbrali proti ukinjanju dolgotrajne oskrbe, 52.280 proti bohotenju birokracije ter 52.669 proti politizaciji RTV Slovenija. "Daleč največja podpora neposredni demokraciji doslej," je dejal.

Podpise za razpis zakonodajnih referendumov so morali sicer zbrati znotraj 35-dnevnega roka. Pobudnica vseh treh je stranka SDS, za vsakega od referendumov pa so morali zbrati vsaj potrebnih 40.000 podpisov. Zbiranje so začeli 1. septembra, poslanka Alenka Jeraj pa je že pretekli teden dejala, da so z zbiranjem podpisov v ciljni ravnini.

V SDS se zavzemajo, da bi vse tri morebitne referendume izvedli sočasno z enim od rokov bodisi lokalnih bodisi predsedniških volitev, v koaliciji pa so medtem bolj naklonjeni temu, da bi referendume izpeljali v enem 'referendumskem dnevu', ki pa ne bi sovpadal z datumom volitev.