SDS želi na seji odbora DZ za kulturo preveriti financiranje nevladnih organizacij

Po Hoivikovih besedah so v SDS v luči zadnjih dogodkov v kulturni sferi preverili javno dostopne podatke o financiranju nevladnih organizacij na področju umetnosti v preteklem desetletju. Za umetniško ustvarjanje, "od filmskih produkcij do razstav in raznih performansov", je bilo v tem obdobju namenjenih več kot 55 milijonov evrov.

V SDS so po njegovih besedah prepričani, da so v preteklem desetletju "v nemalo primerih kulturniki svoj status zlorabili in da njihovo ustvarjanje ni prispevalo k dvigu kulture v našem prostoru". Pojmovanje, kaj je prava umetnost v sedanjem času, je "velikokrat tudi stvar širše razprave in različnih vidikov, vendar pa ne moremo mimo tega, da mora biti prav Ministrstvo za kulturo prvi branik slovenske kulture in njene zapuščine ter ugleda v domači in tudi mednarodni javnosti".