SDS želi razpravljati o izboljšanju položaja oskrbovancev v domovih za starejše

Opozorili so tudi na kadrovsko stisko, s katero se soočajo posamezni domovi. Nekateri so tako že morali zmanjšati namestitvene zmogljivosti z zapiranjem oddelkov oziroma omejitvijo sprejemov, navajajo v SDS.

Število čakajočih na mesto v domovih za starejše, po zadnjih dostopnih podatkih je ta številka presegla 16.000 čakajočih, je zaskrbljujoče in izkazuje alarmanten trend naraščanja prošenj in čakanja za sprejem v domove za starejše in posebne socialno varstvene zavode, so v zahtevi za sklic seje zapisali v SDS.

Kot vsi starejši in upokojenci pa se tudi domovi soočajo z visokimi podražitvami cen električne energije, zemeljskega plina in hrane, ki posledično vplivajo tudi na višino oskrbnin, izpostavljajo v največji opozicijski stranki. Ob tem vladi Roberta Goloba očitajo, da za zdaj še ni podaljšala ukrepov, ki jih je prinesel Zakon o nujnih ukrepih za povečanje prihodkov upokojencev in omejitev dviga oskrbnin na področju socialnega varstva in bodo veljali zgolj do konca meseca.

Obenem so se obregnili tudi ob izločitev ukrepa za zagotavljanje dolgotrajne oskrbe iz načrta za okrevanje in odpornost, zamik začetka izvajanja Zakona o dolgotrajni oskrbi in zagotovila vlade, da ta korak ne bo imel škodljivih posledic. "Izkazalo pa se je ravno nasprotno, da je zamik škodljiv in ga občutijo predvsem najranljivejši," menijo v SDS.

Tako zahtevajo sklic nujne seje odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Ob tem so pripravili tudi predloge več sklepov. Med drugim predlagajo, da odbor pozove vlado, naj v najkrajšem možnem času, a najkasneje do 1. septembra sprejme ukrepe za izboljšanje kadrovske problematike v domovih ter spremeni oziroma dopolni kadrovske normative, in sicer tako, da bodo omogočili zaposlovanje nujno potrebnih dodatnih kadrov.

S sklepi bi vlado pozvali tudi k izboljšanju delovnih pogojev v domovih in zagotovitev dodatnih finančnih sredstev izboru izvajalcev programa za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije bolničar v dolgotrajni oskrbi in takojšnjemu začetku izvajanja programa ter zagotovitvi dodatnih finančnih sredstev z namenom preprečitve dviga oskrbnin v domovih.