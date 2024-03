Premier ne bo prepustil najvišje politične funkcije, Boštjančič si njegovega stolčka ne želi

Namesto vplivne generalne sekretarke Svobode Vesne Vukovič bi prišel politično neizkušeni aviatik in nekdanji sodelavec finančnega ministra Rok Marolt. Trenutno namreč poteka serija selitev ožjih premierjevih sodelavk na Gregorčičevi, na čelu s šefinjo kabineta Petro Škofic, in pa nenaden politični vzpon tehnokrata Klemna Boštjančiča v podpredsednika vlade in drugega človeka Gibanja Svoboda.

"Golob že nekaj časa nadleguje kolege v Evropskem svetu, češ da bi bil rad v prihodnji Evropski komisiji komisar za energetiko," pa odmeva tudi teza prvaka SDS Janeza Janše, da se s tem pripravlja teren za rošado Golob-Boštjančič.

"Predsednik vlade odločno zavrača namigovanja o razmišljanju ali celo dogovarjanju za pozicijo komisarja v prihodnji sestavi Evropske komisije. Prav tako ne načrtuje nastopa na evropskih volitvah. Trdno je odločen, da mandat, ki so mu ga zaupali volivke in volivci, uspešno pripelje do konca," so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

"Absolutno se ne pripravlja nobena menjava. Tega si ne želim, predsednik vlade pa se ne umika nikamor," z letnega zasedanja Medameriške razvojne banke v Dominikanski republiki zadevo komentira Klemen Boštjančič in dodaja: "Vse pisanje o tem je ena velika neumnost, ki so jo začeli producirati nekateri mediji z namenom destabilizacije premierja, vlade in stranke Gibanja Svoboda." Ime igre in skupni imenovalec rošad pa, da je konsolidacija slabih ratingov aktualne oblasti ter bolj jasna, glasna in moderna komunikacija dosežkov.